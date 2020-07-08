İngiltere'den dikkat çeken koronavirüs araştırması! Tehlike boyutu korkuttu
İngiltere'de yapılan bir araştırma koronavirüsün tehlike boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.Yapılan araştırmaya göre; Kovid-19'a yakalanan hastaların yalnızca yüzde 22’sinin ateş, öksürük, halsizlik gibi semptomlara sahip olduğu, geri kalan yüzde 78’inin ise hiçbir belirti taşımadığı açıklandı.
İngiltere Ulusal İstatistik Bölge Ofisi'nden yapılan çalışmada, yeni tip corona virüs (Covid-19) testlerinde pozitif olduğu görülen kişilerin yalnızca yüzde 22'sinin ateş, öksürük, halsizlik, tat ve koku kaybı gibi hastlalığın ayırt edici semptomlarına sahip olduğu görüldü. Araştırmaya katılan insanların yüzde 78'i ise test esnasında ya da öncesinde herhangi bir semptom yaşamadığını ve virüs taşıdığından habersiz olduğunu aktardı.
DSÖ AÇIKLAMASINI BİR GÜN SONRA GERİ ÇEKMİŞTİ
Açıklanan veriler, asemptomatik yayılmaya tekrar dikkat çekti. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), geçen ayın başında, corona virüsle enfekte olup da belirti göstermeyen kişilerin hastalığı bulaştırma risklerinin düşük olduğunu açıklamış ve hükümetlerin semptom gösteren hastalara odaklanması istemişti. Ancak, DSÖ aralarında Harvard'ın Üniversitesi'nin de olduğu birçok saygın kuruluşun tepkisiyle karşılaşmış ve sadece bir gün sonra açıklamasını geri çekmişti.Bununla birlikte, İngiltere İstatistik Ofisi tarafından yapılan çalışmada ülkenin çeşitli bölgelerinde yaşayan yüzü aşkın insan rastgele seçilerek verileri incelendi. Araştırmada çıkan sonuçlar ise şöyle;
-Sağlık çalışanları, hasta bakıcıları ve çalışmak için evlerinden ayrılmak zorunda olanların Covid-19 taşıyıcısı olma oranı diğerlerine göre daha yüksek.
-Siyahi, Hispanik ya da Asyalılar gibi etnik azınlıklara dahil olan kişiler antikor testlerinde daha fazla pozitif çıkıyor.
- İngiltere'de çoğunluğu oluşturan beyaz ırk oransal olarak testlerde en az pozitif çıkan grup.
- Erkeklerin Covid-19'dan ölüm oranı kadınlara göre daha yüksek.
İNGİLTERE BAŞBAKANI: HUZUREVLERİNDEKİ CAN KAYBININ ANA SEBEBİ ASEMPTOMATİK YAYILMA
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, asemptomatik yayılmanın huzur evlerindeki Covid-19 ölümlerinin sorumlusu olduğu hakkında bir konuşma yaparak, "Birçok huzurevi Covid-19'un önlenmesi için gereken prosedürleri izlemiyor" ifadelerini kullandı. Ancak, Johnson'un sözleri huzurevi işletmecilerinin tepkisiyle karşılaştı. Ardından İş, Enerji ve Sanayi Stratejisi Dışişleri Bakanı Alok Sharma, Başbakanı'n sözlerinin yanlış anlaşıldığı ve pandeminin başlangıcı esnasında kimsenin asemptomatik yayılma hakkında izlenmesi gereken gerçek yöntemleri bilmediğini söyledi.
Diğer taraftan, İngiltere'de pandeminin başlangıcından bu yana 285'i aşkın Covid-19 vakası ve virüs kaynaklı yaklaşık 45 bin ölüm bildirildi.
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