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Ankara’da TIR ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

Kahramankazan ilçesinde TIR ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Feci kazada ölenler morga kaldırılırken yaralı kişi hastanede tedavi altına alındı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.07.2020 Güncelleme Tarihi: 08.07.2020
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Ankara’da TIR ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

Mehmet Özelçi'nin (52) kullandığı Ankara'dan İstanbul'a gıda malzemesi götüren 06 AAJ 136 plakalı tır, Ciğir Mahallesi'nde, D-750 kara yoluna çıkmak isteyen Şükrü Polat Afşar (36) idaresindeki 06 E 9990 plakalı otomobille çarpıştı.

HAYATA VEDA ETTİLER

Kazada, otomobil sürücüsü Afşar ile otomobildeki Şahin Gültekin (36) hayatını kaybetti, Ünal Can Ceylan yaralandı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlar yaklaşık 30 metre sürüklendi.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri Kahramankazan Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, yaralı Ceylan ise Ankara Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.

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