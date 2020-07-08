Ankara’da TIR ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı
Kahramankazan ilçesinde TIR ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Feci kazada ölenler morga kaldırılırken yaralı kişi hastanede tedavi altına alındı.
Mehmet Özelçi'nin (52) kullandığı Ankara'dan İstanbul'a gıda malzemesi götüren 06 AAJ 136 plakalı tır, Ciğir Mahallesi'nde, D-750 kara yoluna çıkmak isteyen Şükrü Polat Afşar (36) idaresindeki 06 E 9990 plakalı otomobille çarpıştı.
HAYATA VEDA ETTİLER
Kazada, otomobil sürücüsü Afşar ile otomobildeki Şahin Gültekin (36) hayatını kaybetti, Ünal Can Ceylan yaralandı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlar yaklaşık 30 metre sürüklendi.
TEDAVİ ALTINA ALINDI
Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri Kahramankazan Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, yaralı Ceylan ise Ankara Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.
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