İddia için 40 metreden denize atladı! Antalya'da feci ölüm
Son dakika haberi... Antalya'da feci bir olay yaşandı. Arkadaşlarıyla girdiği iddia üzerine 40 metrelik falezlerden denize atlayan adı öğrenilemeyen Rus genç hayatını kaybetti.
Antalya'da, arkadaşlarıyla girdiği iddia üzerine 40 metrelik falezlerden denize atlayan adı öğrenilemeyen Rus genç hayatını kaybetti.
Olay, saat 16.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Çağlayan Mahallesi'nde meydana geldi. Sahil bandındaki falezler üzerine gelen Rus genç, arkadaşlarıyla iddiaya girdiğini, daha önce 90 metre yükseklikten denize atladığını ve bulunduğu noktadan da atlayacağını söyleyerek, çevredekilerden kendisini videoya çekmesini istedi.
DENİZE ÇAKILDI
Çevredekiler cep telefonu ile kayıtta olduğu sırada 40 metrelik falezlerden kendisini bırakan genç, denize hızla çarptı. Genç denize düştükten sonra hareketsiz kalınca endişelenen çevredekiler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Yaklaşık 15 dakika boyunca su üzerinde hareketsiz yatan genci gören Erhan Uludağ kıyafetlerini çıkarıp, yardım için denize girdi. Uludağ, genci kayalık bölgeye çıkarıp, kalp masajı yaptı. Bu sırada olay yerine gelen deniz polisi genci bota çıkarttı. Yol boyunca kalp masajının yapılmaya devam ettiği genç, Kaleiçi Yat Limanı'na getirildi. Burada sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde, Rus gencin hayatını kaybettiği belirlendi.
Üzerinden kimlik çıkmayan, 18- 20 yaşlarında olduğu değerlendirilen yarı çıplak vaziyetteki gencin vücudunda çizikler olduğu, başında da kanama olduğu görüldü. Bu sırada Sahil Güvenlik ekiplerihce denizden çıkarılan Erhan Uludağ da limana aynı noktaya getirildi. Çıkarıldığı yerde oturan Uludağ, polis ekiplerine "Atladıktan sonra suda çırpındığını gördüm. Kıyafetlerimi çıkarıp denize girdim. Kıyafetlerim önemli değil yeter ki iyi olduğunu söyleyin. Yaşıyor deyin" dedi.
Yapılan incelemenin ardından gencin cansız bedeni kimliğinin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
ÖLÜM ANI KAMERALARA YANSIDI
Rus gencin falezlerden atlamadan önce, çevresindekilerle yaşadığı diyalog cep telefonu kameralarına yansıdı. Bir grup gencin yanına gelen Rus, "Beni kameraya çekin. Falezlerden atlayacağım" dedikten sonra atlama yapacağı noktaya gidiyor. Burada tişörtünü çıkartan genç, 40 metre yükseklikten denize atlıyor. Bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden kişinin, "Bir arkadaşıyla iddiaya girmiş. Atlayacağını söyledi ve atladı. Vallahi helal olsun. Daha önce 90 metreden atlamış. Biraz dinlendikten sonra bu tarafa yüzecekmiş. Şimdi kayalıklara tutundu" sözleri kayıtlara yansıdı. Gencin denize atlama anını çeken kişi, "Abi hareket etmiyor" dedikten sonra kaydı sonlandırıyor.
Görüntülerde Rus gencin atladığı ve su üzerinde hareketsiz kaldığı görüldü.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Dünyada ilk! Kovid-19'u etkisiz hale getiriyor
- Aslan ve kaplan karşı karşıya geldi!
- O sınırdan 55 bin 549 tır geçti
- İBB metrobüs durağındaki mescide kilit vurdu
- Şanlıurfa'da 56 ev karantinaya alındı
- Gamze Özçelik'in oğlu sosyal medyayı salladı!
- Rus mühendis limon ile öyle bir şey yaptı ki...
- Şırnak'ta 5 terörist teslim oldu
- Sosyal medyada paylaşılan düğün videosuna ceza
- Hülya Avşar ilk eşi yüzünden tacını kaybetmişti!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BİM'den cuma günü sürprizi! 10 Temmuz BİM aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler indirimli?
- Hakan Muhafız 5. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix Hakan Muhafız 4. sezonda neler yaşandı?
- En az 1880 TL! Kadroya geçen taşeron ve kamu işçilerine tediye ödemeleri ne zaman? 2020 3. tediye
- Zirve karıştı! Süper Lig puan durumu ve maç sonuçları! TFF STSL 31. hafta güncel puan durumu
- MEB e Kayıt sorgulama: İlkokul 1. Ortaokul 5. sınıf kayıtları ne zaman? 2020-2021 Çocuğum hangi okula gidecek?
- Jandarma subay alımı ne zaman bitiyor? 2020 Jandarma 1300 erkek öğrenci alımı başvuru şartları neler?
- 1000 TL bayram paraları ne zaman verilecek? 2020 emekli bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek?
- Son dakika: Okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı? MEB 2020-2021 okullar ne zaman açılacak?
- Milyonlarca işçiyi ilgilendiren gelişme! Yüzde 5.75 arttı! Kıdem tazminatı tavanı 2020 ne kadar oldu?
- AÖF canlı destek ekranı! AÖF yaz okulu başvuru tarihi 2020 açıklandı mı? AÖF yaz okulu kaç ders alınır?
- Son dakika: AÖF final sonuçları açıklandı mı? AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Bakan Koca açıkladı! Bayramda yasak var mı? Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?