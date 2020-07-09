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Son dakika: Malatya'da korkutan deprem! Malatya'da 4,4 büyüklüğünde deprem

son dakika haberleri... Malatya'da 4,4 şiddetinde korkutan . AFAD tarafından yapılan açıklamada, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 4,4 büyüklüğünde depremin meydana geldiği belirtildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.07.2020 Güncelleme Tarihi: 09.07.2020
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Son dakika: Malatya'da korkutan deprem! Malatya'da 4,4 büyüklüğünde deprem

AFAD, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 4,4 büyüklüğünde depremin meydana geldiğini açıkladı.

Malatya meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki depremin 23.57'de olduğunu açıklayan AFAD, derinliği ise 7,01 kilometre olarak açıkladı.

VALİ BARUŞ AÇIKLAMA YAPTI

Malatya Valisi Aydın Baruş, yaptığı açıklamada, tüm Malatyalılara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Ekiplerin sahada inceleme ve araştırma yaptığını belirten Baruş, "Şu ana kadar bize intikal eden herhangi bir olumsuz durum yok. Ekiplerimiz depremin merkez üssü olan mahallelerdeki incelemelerini sürdürüyor." dedi.

Vali Baruş, gelişmeleri yakından takip ettiklerini de sözlerine ekledi.

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