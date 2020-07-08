Son dakika: Büyükada'da korkutan orman yangını

İstanbul'da korkutan bir orman yangını meydana geldi. Olayda, Büyükada'daki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangına itfaiye helikopteri ve orman araçları müdahale etti. 3 dönümlük bir alanda çıkan yangın daha fazla büyümeden kontrol altına alındı.