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Son dakika: Büyükada'da korkutan orman yangını

Son dakika haberi... ’da ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Son dakika bilgisine göre, yangına itfaiye helikopteri ve orman araçları müdahale ediyor. 3 dönümlük bir alanda çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.07.2020 Güncelleme Tarihi: 08.07.2020
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Son dakika: Büyükada'da korkutan orman yangını

İstanbul'da korkutan bir orman yangını meydana geldi. Olayda, Büyükada'daki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangına itfaiye helikopteri ve orman araçları müdahale etti. 3 dönümlük bir alanda çıkan yangın daha fazla büyümeden kontrol altına alındı.

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