Sivas'ta "renkli reçete" baskını: 7 şüpheli yakalandı
Renkli reçeteyle alınabilen uyuşturucu içerikli ilaçları yasa dışı yollarla satan şüphelilere yönelik yapılan operasyonda biri doktor, 7 kişi gözaltına alındı.
Sivas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğünün ihbarı ile kentteki hastaneler başta olmak üzere bazı aile hekimliklerinde görev yapan bir kısım doktorların imza ve kaşelerinin, sistem şifrelerinin kullanılarak usule aykırı yeşil reçeteli ilaçların reçete edilerek eczanelerden temin edildiği bilgisine ulaştı.
İÇİNDE DOKTOR VAR
"Kamu kurum ve kuruluşları zararına nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve görevi kötüye kullanma" suçlarından Bitlis Tatvan Devlet Hastanesinde doktor olarak görev yapan İ.H.S, Sivas'taki hastanelerde görevli kafe çalışanı D.Y, temizlik şirketi personeli E.Ç, hastane çalışanları E.Ç. ve B.K. ile işsiz oldukları öğrenilen T.Ş. ve T.B. gözaltına alındı.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- İBB metrobüs durağındaki mescide kilit vurdu
- Şırnak'ta 5 terörist teslim oldu
- Aslan ve kaplan karşı karşıya geldi!
- Gamze Özçelik'in oğlu sosyal medyayı salladı!
- Şanlıurfa'da 56 ev karantinaya alındı
- O sınırdan 55 bin 549 tır geçti
- Sosyal medyada paylaşılan düğün videosuna ceza
- Mercedes koltuğunun içinden bakın neler çıktı
- Hülya Avşar ilk eşi yüzünden tacını kaybetmişti!
- Rus mühendis limon ile öyle bir şey yaptı ki...
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BİM'den cuma günü sürprizi! 10 Temmuz BİM aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler indirimli?
- Hakan Muhafız 5. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix Hakan Muhafız 4. sezonda neler yaşandı?
- En az 1880 TL! Kadroya geçen taşeron ve kamu işçilerine tediye ödemeleri ne zaman? 2020 3. tediye
- Zirve karıştı! Süper Lig puan durumu ve maç sonuçları! TFF STSL 31. hafta güncel puan durumu
- MEB e Kayıt sorgulama: İlkokul 1. Ortaokul 5. sınıf kayıtları ne zaman? 2020-2021 Çocuğum hangi okula gidecek?
- Jandarma subay alımı ne zaman bitiyor? 2020 Jandarma 1300 erkek öğrenci alımı başvuru şartları neler?
- 1000 TL bayram paraları ne zaman verilecek? 2020 emekli bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek?
- Son dakika: Okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı? MEB 2020-2021 okullar ne zaman açılacak?
- Milyonlarca işçiyi ilgilendiren gelişme! Yüzde 5.75 arttı! Kıdem tazminatı tavanı 2020 ne kadar oldu?
- AÖF canlı destek ekranı! AÖF yaz okulu başvuru tarihi 2020 açıklandı mı? AÖF yaz okulu kaç ders alınır?
- Son dakika: AÖF final sonuçları açıklandı mı? AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Bakan Koca açıkladı! Bayramda yasak var mı? Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?