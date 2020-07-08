Sivas'ta "renkli reçete" baskını: 7 şüpheli yakalandı

Sivas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğünün ihbarı ile kentteki hastaneler başta olmak üzere bazı aile hekimliklerinde görev yapan bir kısım doktorların imza ve kaşelerinin, sistem şifrelerinin kullanılarak usule aykırı yeşil reçeteli ilaçların reçete edilerek eczanelerden temin edildiği bilgisine ulaştı.