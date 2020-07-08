10 Temmuz 2020, Cuma
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Sivas'ta "renkli reçete" baskını: 7 şüpheli yakalandı

reçeteyle alınabilen içerikli ilaçları yasa dışı yollarla satan şüphelilere yönelik yapılan operasyonda biri , 7 kişi gözaltına alındı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.07.2020
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Sivas'ta renkli reçete baskını: 7 şüpheli yakalandı

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğünün ihbarı ile kentteki hastaneler başta olmak üzere bazı aile hekimliklerinde görev yapan bir kısım doktorların imza ve kaşelerinin, sistem şifrelerinin kullanılarak usule aykırı yeşil reçeteli ilaçların edilerek eczanelerden temin edildiği bilgisine ulaştı.

İÇİNDE DOKTOR VAR

"Kamu kurum ve kuruluşları zararına nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve görevi kötüye kullanma" suçlarından Bitlis Tatvan Devlet Hastanesinde olarak görev yapan İ.H.S, Sivas'taki hastanelerde görevli kafe çalışanı D.Y, temizlik şirketi personeli E.Ç, hastane çalışanları E.Ç. ve B.K. ile işsiz oldukları öğrenilen T.Ş. ve T.B. gözaltına alındı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

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