10 Temmuz 2020, Cuma
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Manisa'da 525 kök Hint keneviri ele geçirildi

'nın Salihli ilçesinde, ekiplerince ormanlık alanda yapılan aramada, boyları 1,5 ile 2 metre arasında değişen 525 kök ele geçirildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.07.2020 Güncelleme Tarihi: 08.07.2020
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Manisa'da 525 kök Hint keneviri ele geçirildi

Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı'nca Başlıoğlu Mahallesi Ellentarlası mevkisinde uyuşturucu madde olduğu bilgisi edinildi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, bölgeye operasyon düzenledi. Ormanlık alanda yapılan aramada, boyları 1,5 ile 2 metre arasında değişen 525 kök Hint keneviri ele geçirildi. Hint kenevirlerini yetiştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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