10 Temmuz 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Adana'da dehşet! Tıraş olduğu berberde kalfayı vurdu

Adana'da dehşet! Tıraş olduğu berberde kalfayı vurdu

'nın Seyhan ilçesinde kalfası Aytekin K., tıraş ettiği müşteri tarafından başı ile göğsünden tabancayla vurularak, ağır yaralandı. Polis, olay sonrası kaçan şüphelinin kimliğinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.07.2020 Güncelleme Tarihi: 08.07.2020
ABONE OL
Adana'da dehşet! Tıraş olduğu berberde kalfayı vurdu

Olay, Kocavezir Mahallesi 32001 Sokak'taki berber dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, dün akşam ismi öğrenilemeyen kişi, Aytekin K.'nin kalfa olarak çalıştığı berbere gelerek tıraş oldu.

Adana'da dehşet! Tıraş olduğu berberde kalfayı vurdu

Bu sabah yeniden berber dükkanına gelen kişi, henüz bilinmeyen nedenle belindeki tabancayı çıkarıp, Aytekin K.'ye ateş açtı. Mermiler, Aytekin K.'nin başına ve göğsüne isabet etti.

Adana'da dehşet! Tıraş olduğu berberde kalfayı vurdu

Aytekin K., kanlar içinde yere yığılırken, silahı ateşleyen şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Adana'da dehşet! Tıraş olduğu berberde kalfayı vurdu

Ağır yaralanan Aytekin K., sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İş yeri ile çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan polis ekipleri, saldırganın kimliğinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.

Adana'da dehşet! Tıraş olduğu berberde kalfayı vurdu
Adana'da dehşet! Tıraş olduğu berberde kalfayı vurdu
Adana'da dehşet! Tıraş olduğu berberde kalfayı vurdu

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA