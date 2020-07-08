Adana'da dehşet! Tıraş olduğu berberde kalfayı vurdu
Adana'nın Seyhan ilçesinde berber kalfası Aytekin K., tıraş ettiği müşteri tarafından başı ile göğsünden tabancayla vurularak, ağır yaralandı. Polis, olay sonrası kaçan şüphelinin kimliğinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.
Olay, Kocavezir Mahallesi 32001 Sokak'taki berber dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, dün akşam ismi öğrenilemeyen kişi, Aytekin K.'nin kalfa olarak çalıştığı berbere gelerek tıraş oldu.
Bu sabah yeniden berber dükkanına gelen kişi, henüz bilinmeyen nedenle belindeki tabancayı çıkarıp, Aytekin K.'ye ateş açtı. Mermiler, Aytekin K.'nin başına ve göğsüne isabet etti.
Aytekin K., kanlar içinde yere yığılırken, silahı ateşleyen şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Aytekin K., sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İş yeri ile çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan polis ekipleri, saldırganın kimliğinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.
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