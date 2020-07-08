Kars’ta kurbanlık 1.5 tonluk 'Paşa' 45 bin liradan satışa çıkarıldı

"OLDUKÇA UYSAL BİR BOĞA"

45 bin lira fiyat belirledikleri boğanın günde 30 kilogram yem tükettiğini ifade eden Saraç, "Kazancından değil, hayvanı çok sevdiğimiz için bulunduruyoruz. Bunun asıl önemi bundan buzağı elde ediyoruz. Fazla kilo almaması için fazla da yedirmiyoruz. Boğamızın azgınlığı da yoktur. Oldukça uysal bir boğa." dedi.