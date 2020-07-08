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Kars’ta kurbanlık 1.5 tonluk 'Paşa' 45 bin liradan satışa çıkarıldı

Selim ilçesinde 1.5 tonluk simental cinsi '' adlı kurbanlık boğa, 45 bin liradan satışa çıkarıldı. Hayvan yetiştiriciliği yapan tarafından özel olarak yetiştirilen 3 yaşındaki boğadan, şu ana kadar 90 yavru elde edildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.07.2020 Güncelleme Tarihi: 08.07.2020
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Kars’ta kurbanlık 1.5 tonluk 'Paşa' 45 bin liradan satışa çıkarıldı

Tozluca köyünde hayvan yetiştiriciliği yapan , damızlık boğasını Bayramı öncesi satılığa çıkardı. 3 yaşındaki boğadan şimdiye kadar 90 yavru elde ettiğini belirten Saraç, tohumluk değerini kaybetmeye başladığı için 'yı satmayı düşündüklerini belirtti.

"OLDUKÇA UYSAL BİR BOĞA"

45 bin lira fiyat belirledikleri boğanın günde 30 kilogram yem tükettiğini ifade eden Saraç, "Kazancından değil, hayvanı çok sevdiğimiz için bulunduruyoruz. Bunun asıl önemi bundan buzağı elde ediyoruz. Fazla kilo almaması için fazla da yedirmiyoruz. Boğamızın azgınlığı da yoktur. Oldukça uysal bir boğa." dedi.

"45 BİN TL"

Öztürk Saraç, "Normalde bu yaştaki bir hayvan sakin olmaz ama bu hayvan oldukça sakin. Artık tohumluk vasfını yitirmekte olduğu için satmayı düşünüyoruz. Pazarlık payı da olmak kaydıyla fiyatı 45 bin TL'dir" diye konuştu.

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