Kars’ta kurbanlık 1.5 tonluk 'Paşa' 45 bin liradan satışa çıkarıldı
Selim ilçesinde 1.5 tonluk simental cinsi 'Paşa' adlı kurbanlık boğa, 45 bin liradan satışa çıkarıldı. Hayvan yetiştiriciliği yapan Öztürk Saraç tarafından özel olarak yetiştirilen 3 yaşındaki boğadan, şu ana kadar 90 yavru elde edildi.
Tozluca köyünde hayvan yetiştiriciliği yapan Öztürk Saraç, damızlık boğasını Kurban Bayramı öncesi satılığa çıkardı. 3 yaşındaki boğadan şimdiye kadar 90 yavru elde ettiğini belirten Saraç, tohumluk değerini kaybetmeye başladığı için Paşa'yı satmayı düşündüklerini belirtti.
"OLDUKÇA UYSAL BİR BOĞA"
45 bin lira fiyat belirledikleri boğanın günde 30 kilogram yem tükettiğini ifade eden Saraç, "Kazancından değil, hayvanı çok sevdiğimiz için bulunduruyoruz. Bunun asıl önemi bundan buzağı elde ediyoruz. Fazla kilo almaması için fazla da yedirmiyoruz. Boğamızın azgınlığı da yoktur. Oldukça uysal bir boğa." dedi.
"45 BİN TL"
Öztürk Saraç, "Normalde bu yaştaki bir hayvan sakin olmaz ama bu hayvan oldukça sakin. Artık tohumluk vasfını yitirmekte olduğu için satmayı düşünüyoruz. Pazarlık payı da olmak kaydıyla fiyatı 45 bin TL'dir" diye konuştu.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Rus mühendis limon ile öyle bir şey yaptı ki...
- Mercedes koltuğunun içinden bakın neler çıktı
- O sınırdan 55 bin 549 tır geçti
- Sosyal medyada paylaşılan düğün videosuna ceza
- Gamze Özçelik'in oğlu sosyal medyayı salladı!
- Hülya Avşar ilk eşi yüzünden tacını kaybetmişti!
- Aslan ve kaplan karşı karşıya geldi!
- Şanlıurfa'da 56 ev karantinaya alındı
- Dünyada ilk! Kovid-19'u etkisiz hale getiriyor
- Şırnak'ta 5 terörist teslim oldu
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BİM'den cuma günü sürprizi! 10 Temmuz BİM aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler indirimli?
- Hakan Muhafız 5. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix Hakan Muhafız 4. sezonda neler yaşandı?
- En az 1880 TL! Kadroya geçen taşeron ve kamu işçilerine tediye ödemeleri ne zaman? 2020 3. tediye
- Zirve karıştı! Süper Lig puan durumu ve maç sonuçları! TFF STSL 31. hafta güncel puan durumu
- MEB e Kayıt sorgulama: İlkokul 1. Ortaokul 5. sınıf kayıtları ne zaman? 2020-2021 Çocuğum hangi okula gidecek?
- Jandarma subay alımı ne zaman bitiyor? 2020 Jandarma 1300 erkek öğrenci alımı başvuru şartları neler?
- 1000 TL bayram paraları ne zaman verilecek? 2020 emekli bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek?
- Son dakika: Okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı? MEB 2020-2021 okullar ne zaman açılacak?
- Milyonlarca işçiyi ilgilendiren gelişme! Yüzde 5.75 arttı! Kıdem tazminatı tavanı 2020 ne kadar oldu?
- AÖF canlı destek ekranı! AÖF yaz okulu başvuru tarihi 2020 açıklandı mı? AÖF yaz okulu kaç ders alınır?
- Son dakika: AÖF final sonuçları açıklandı mı? AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Bakan Koca açıkladı! Bayramda yasak var mı? Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?