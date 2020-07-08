10 Temmuz 2020, Cuma
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İzmit’te yağış sonra devrilen ağaç, araçlara zarar verdi

’te sabah saatlerinde etkili olan yoğun nedeniyle devrilen ağaç, park halindeki 2 otomobilde hasara yol açtı. Otoparka gelen itfaiye ekipleri, devrilen ağacı kaldırırken polis, araçların sahiplerine haber verdi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.07.2020
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İzmit’te yağış sonra devrilen ağaç, araçlara zarar verdi

Kemalpaşa Mahallesi İstasyon Caddesi'ndeki ücretsiz otoparkta sabah saatlerinde etkisini gösteren yoğun yağış sırasında bir ağaç, park halindeki otomobillerin üzerine devrildi.

HASAR OLUŞTU

41 KK 002 ve 58 NF 785 plakalı otomobillerin tavan ve bagaj kısımlarında hasar oluştu. Otoparka gelen itfaiye ekipleri, devrilen ağacı kaldırırken polis, araçların sahiplerine haber verdi.

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