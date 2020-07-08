İzmit’te yağış sonra devrilen ağaç, araçlara zarar verdi
İzmit’te sabah saatlerinde etkili olan yoğun sağanak nedeniyle devrilen ağaç, park halindeki 2 otomobilde hasara yol açtı. Otoparka gelen itfaiye ekipleri, devrilen ağacı kaldırırken polis, araçların sahiplerine haber verdi.
Kemalpaşa Mahallesi İstasyon Caddesi'ndeki ücretsiz otoparkta sabah saatlerinde etkisini gösteren yoğun yağış sırasında bir ağaç, park halindeki otomobillerin üzerine devrildi.
HASAR OLUŞTU
41 KK 002 ve 58 NF 785 plakalı otomobillerin tavan ve bagaj kısımlarında hasar oluştu. Otoparka gelen itfaiye ekipleri, devrilen ağacı kaldırırken polis, araçların sahiplerine haber verdi.
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