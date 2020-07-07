07 Temmuz 2020, Salı
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Mersin'de akılalmaz görüntüler! Maske takmadığı için uyarılınca otobüs şoförünü darbetti

'in Tarsus ilçesinde, maskesiz bir biçimde belediye otobüsüne binmeye çalışan iki kişi, uyarıda bulunan otobüs şoförü M.T'yi (65) darbetti. M.T. hastaneye kaldırılırken, polis saldırganların yakalanması için çalışma başlattı. M.T.'nin darbediliği anlar otobüsün güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.07.2020
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Mersin'de akılalmaz görüntüler! Maske takmadığı için uyarılınca otobüs şoförünü darbetti

Olay, dün gece saatlerinde, Yarbay Şemsettin Mahallesi Muhtarlığı önünde meydana geldi.

Mersinde akılalmaz görüntüler! Maske takmadığı için uyarılınca otobüs şoförünü darbetti MERSİN'DE AKILALMAZ GÖRÜNTÜLER! MASKE TAKMADIĞI İÇİN UYARILINCA OTOBÜS ŞOFÖRÜNÜ DARBETTİ

Duraktan belediye otobüsüne binmeye çalışan maskesiz 2 kişiyi, otobüs şoförü M.T. maskesiz otobüse binemeyecekleri konusunda uyardı. 2 kişi, uyarıyı dikkate almayıp, maskesiz otobüse binmek için ısrar etti. Bu sırada 2 kişiden biri, otobüse binip küfrettiği M.T.'yi yumruklamaya başladı. Otobüs şoförü M.T.'nin darbedildiğini gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. 2 saldırgan olay yerinden kaçarken, gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan M.T. hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, M.T.'nin darbediliği anlar otobüsün güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı.

Polis ekipleri, saldırganların yakalanması için başlattığı çalışma kapsamında otobüsteki kamera kayıtlarını incelemeye alıp, çalışma başlattı.

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