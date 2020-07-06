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Ukrayna’da şaşkına çeviren olay! Eşiyle tartışan kişi binayı ateşe verdi | Video

Ukrayna’nın Herson ilinde 5 katlı bir apartmanda çıkan yangın, paniğe neden oldu. Yangının, eşiyle tartışan bir adamın dairesini ateşe vermesi sonucu çıktığı iddia edildi.

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Giriş Tarihi: 06.07.2020
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Ukrayna’da şaşkına çeviren olay! Eşiyle tartışan kişi binayı ateşe verdi | Video

Ukrayna Devlet Acil Durumlar Servisi'nden yapılan açıklamaya göre, Ukrayna'nın Herson iline bağlı Nova Kahovka şehrinde 5 katlı bir apartmanda dün yangın çıktı. Yangının kısa sürede yayılmasıyla binanın çatısı alevlere teslim olurken, 2 bin metrekarelik alan kül oldu. Olayda yaralanan kimse olmazken, binadakiler tahliye edildi.

"EŞİYLE TARTIŞAN ADAM DAİRESİNİ YAKTI"

Sosyal medyada olayı anlatan bir apartman sakini, yangının, eşiyle tartışan bir adamın dairesini ateşe vermesi sonucu çıktığını ileri sürdü. Ukrayna polisi ise yangına neden olduğundan şüphelenilen 38 yaşındaki bir erkeğin gözaltına alındığını duyurdu.

Ukrayna’da şaşkına çeviren olay! Eşiyle tartışan kişi binayı ateşe verdi | Video UKRAYNA'DA ŞAŞKINA ÇEVİREN OLAY! EŞİYLE TARTIŞAN KİŞİ BİNAYI ATEŞE VERDİ | VİDEO

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