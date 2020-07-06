Doktorların 'yaşamaz' dediği minik Belinay, dünyasının aydınlanacağı günü bekliyor

"HEM KONUŞAMIYOR, HEM DE GÖREMİYOR"

Şu anda minik Belinay'ın gözlerinin hiç görmediğini, Kayseri'deki özel bir hastanede gerçekleşecek olan tedavi ile çocuklarının gözlerinin kesin olmasa da görmeye başlayacağını ifade eden baba Zafer Tepe, "Şu anda yapılan hastalıklarda yüzde 60-70 oranında başarı yakalanmış. Çocuğumuzun ilik nakli olana kadar da görme problemi vardı ancak hastalığı göz damarlarını sıkıştırdığı için görme kaybı yaşıyor. Zaten şu anda konuşamıyor, onların haricinde farklı bir engeli yok" diye konuştu.