Son dakika: İstanbul'da İETT otobüsü kaza yaptı: Çok sayıda yaralı var
Son dakika haberine göre D-100 Karayolu'nda bir İETT otobüsü köprü ayağına çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 19 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle trafik felç oldu.
Beylikdüzü D-100 Karayolu'nda İETT otobüsü köprü ayağına çarpması sonucu 19 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Avcılar yönüne giden İETT otobüsü, henüz bilinmeyen nedenle arızalandı. Sürücü otobüsü durdurarak arızayı tespit etmek istedi. Bu sırada hareket eden otobüs, Haramidere üst geçidinin ayağına çarparak durabildi.
19 YOLCU YARALANDI
Otobüs içinde bulunan 19 yolcu çeşitli yerlerinden yaralandı. Kazanın bildirilmesi üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.
Yaralılar çevre hastanelere kaldırılırken, trafik Avcılar yönüne doğru uzun süre aksadı. Yolcular kaza sırasında şoförün direksiyon başında bulunmadığını, otobüsü tamir etmek için dışarıda olduğunu öne sürdü.
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