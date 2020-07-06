Koruyucu aile seferberliği, Türkiye sınırlarını aştı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de bulunan yabancı uyruklu ve büyük bölümü savaş mağduru 318 çocuk, koruyucu aileler tarafından sahiplenildi.

Suriye, Irak, Afganistan gibi ülkelerden Türkiye'ye sığınan ve yanlarında bir refakatçisi olmayan bu çocuklar, sistem sayesinde sevgi dolu bir ortamda, aile sıcaklığında büyüyebilmenin mutluluğunu yaşıyor.

Türkiye'de en çok koruyucu aile sırasıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de bulunuyor.

Koruyucu aile yanındaki çocuk sayısı İstanbul'da 719, Ankara'da 448, İzmir'de ise 412'ye ulaştı.