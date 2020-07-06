Son dakika: Malatya'da bir mahalle karantinaya alındı
Son dakika haberi... Malatya’nın Akçadağ İlçesinde bir mahalle, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Sözü edilen mahalleye 14 gün giriş ve çıkışlar yasaklandı.
Valilikten yapılan açıklamada, ilçeye bağlı Çevirme Mahallesi'nde Kovid-19 vakaları tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, "Akçadağ İlçesi Çevirme Mahallesinde Covid-19 vakaları tespit edilmesi nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararıyla 06 Temmuz 2020 tarihinden itibaren karantina kararı alınmıştır" ifadelerine yer verildi.
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