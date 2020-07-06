06 Temmuz 2020, Pazartesi
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Kocaeli’de genç mühendis, evinde ölü bulundu

Gölcük ilçesinde, bilgisayar mühendisi olan 31 yaşındaki Ü.'nün evinde cansız bedeni bulundu. Vücudunda herhangi bir darp izi olmayan Esat Can Ü.'nün ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.07.2020 Güncelleme Tarihi: 06.07.2020
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Kocaeli’de genç mühendis, evinde ölü bulundu

Değirmendere'ye bağlı Yüzbaşılar Mahallesi İstiklal Caddesi'ndeki apartman dairesinde oturan Esat Can Ü.'den haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. İhbarla belirtilen adrese gelen sağlık görevlileri, güvenlik güçleri sayesinde girdiği evde Esat Can Ü.'nün cansız bedeniyle karşılaştı.

DARP İZİNE RASTLANMADI

Olay yeri inceleme ekipleri, Esat Can Ü.'nün vücudunda herhangi bir darp ya da yara izine rastlamadı. Bilgisayar mühendisi olan, bir süredir çalışmadığı öğrenilen Esat Can Ü.'nün cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı. Esat Can Ü.'nün ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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