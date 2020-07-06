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Son dakika: İstanbul Beylikdüzü'nde otobüs kazası! Yaralılar var |Video

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Giriş: 06.07.2020 13:08
Güncelleme:06.07.2020 13:08
Son dakika haberi... İstanbul Beylikdüzü D-100 Karayolu'nda İETT otobüsü köprü ayağına çarpması sonucu 19 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Avcılar yönüne giden İETT otobüsü, henüz bilinmeyen nedenle arızalandı. Sürücü otobüsü durdurarak arızayı tespit etmek istedi. Bu sırada hareket eden otobüs, Haramidere üst geçidinin ayağına çarparak durabildi. Otobüs içinde bulunan 19 yolcu çeşitli yerlerinden yaralandı. Kazanın bildirilmesi üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.



Yaralılar çevre hastanelere kaldırılırken, trafik Avcılar yönüne doğru uzun süre aksadı. Yolcular kaza sırasında şoförün direksiyon başında bulunmadığını, otobüsü tamir etmek için dışarıda olduğunu öne sürdü.

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