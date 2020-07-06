Son dakika: Aydın Söke'de silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı
Aydın'ın Söke ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Yaralılardan H.K. ve M.D, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Söke'nin Savuca Mahallesi'nde husumetli iki aile fertleri arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü.
Kavganın büyümesi üzerine taraflar birbirlerine tabancayla ateş etti.
Yaralılardan H.K. ve M.D, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kavganın büyümesi üzerine taraflar birbirlerine tabancayla ateş etti.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Silahla yaralanan H.K, M.D, M.T ve T.T, 112 Acil Servis ekiplerince Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan H.K. ve M.D, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis, hastane çevresinde güvenlik önlemi aldı.
E.T ve O.T. gözaltına alındı.
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