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İstanbul’da motosiklet sürücülerinin tehlikeli oyunu! Canlarını hiçe saydılar

Karayolunda kaydedilen görüntüler bu kadarına da pes dedirtti. Üç motosikletin yer aldığı tehlikeli yolculukta yedi kişi hem kendi canlarını hem de trafikte ki diğer sürücü ve yolcuların canlarını hiçe saydı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.07.2020 Güncelleme Tarihi: 06.07.2020
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İstanbul’da motosiklet sürücülerinin tehlikeli oyunu! Canlarını hiçe saydılar

Akıllara durgunluk veren trafik magandalığının adresi megakent 'un ana halterlerinden birisi olan karayolu oldu. istikametinden istikametine seyir halinde olan üç motosikletin birisinde üç, diğer ikisinde sürücüyle birlikte iki kişi bulunuyordu.

YÜREKLER AĞZA GELDİ

Yürekleri ağza getiren tehlikeli oyunda ön tekerleğin yerden bağlantısını keserek tek teker üzerinde giden genç kendi canlarını ve trafikteki diğer canları hiç düşünmeden tehlikeye soktu. Dakikalarca süren tehlikeli oyunda sürücüler sık sık emniyet şeridini de ihlal ederken seyir halinde olmamaları gereken şeritte bile ön tekerliği kaldırarak tek teker üzerinde yoluna devam etti.

TRAFİK MAGANDALARINA TEPKİ

Sağ iki şeritte sık sık tehlikeli hareketlerde bulunan motosiklet sürücülerinde ve arkalarında oturan vatandaşlarda takması zorunlu olan kask bulunmazken trafiği tehlikeye düşüren her hareketin bulunduğu gözlemlendi. Bazı otomobil sürücüleri de selektör ve kornalarla tehlikeli yolculuğa tepki gösterirken bir otomobil, ön teker kaldırarak seyir halindeki motosikletlinin yanına yanaşarak sürücüyle konuştu.

GÖZDEN KAYBOLDULAR

Hareketlerden anlaşıldığı kadarıyla kısa bir tartışmanın yaşanması bile motosikletli trafik magandasının tehlikeli oyununu durduramadı. D-100 karayolunda bir süre seyir halinde olan üç motosikletli yedi genç tehlikeli oyunlarına devam ederek gözden kayboldu.

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