İstanbul’da motosiklet sürücülerinin tehlikeli oyunu! Canlarını hiçe saydılar

Akıllara durgunluk veren trafik magandalığının adresi megakent İstanbul'un ana halterlerinden birisi olan D-100 karayolu oldu. Kadıköy istikametinden Ankara istikametine seyir halinde olan üç motosikletin birisinde üç, diğer ikisinde sürücüyle birlikte iki kişi bulunuyordu.

YÜREKLER AĞZA GELDİ

Yürekleri ağza getiren tehlikeli oyunda ön tekerleğin yerden bağlantısını keserek tek teker üzerinde giden genç kendi canlarını ve trafikteki diğer canları hiç düşünmeden tehlikeye soktu. Dakikalarca süren tehlikeli oyunda sürücüler sık sık emniyet şeridini de ihlal ederken seyir halinde olmamaları gereken şeritte bile ön tekerliği kaldırarak tek teker üzerinde yoluna devam etti.