Bursa’da kadınların taşlı sopalı çöp kavgası: 3 yaralı, 5 gözaltı

POLİS SEVK EDİLDİ

Taş, sopa ve küreklerin kullanıldığı iddia edilen kavgada 2'si kadın 3 kişi yaralandı. Kavga seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler 2 komşu aileye müdahale ederek ayırdı.