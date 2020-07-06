Bursa’da kadınların taşlı sopalı çöp kavgası: 3 yaralı, 5 gözaltı
Osmangazi ilçesinde taş ve sopaların kullanıldığı komşu kavgasında 2’si kadın 3 kişi yaralanırken, 5 kişi gözaltına alındı. Taş, sopa ve küreklerin kullanılan kavgayla alakalı soruşturma devam ediyor.
Edinilen bilgiye göre, aynı sokak üzerinde oturan 2 komşu aile "Çöplerini neden buraya attın" diyerek tartışmaya başladı. Kısa sürede tartışmanın kavgaya dönmesinin ardından 2 ailenin erkek, kadın ve çocukları birbirlerine saldırmaya başladı.
EKİPLER ARAYA SET KURDU
Öfkeli kalabalığı güçlükle sakinleştiren ekipler, 2 aile arasına set kurdu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kafasının çeşitli yerlerinden yaralanan 2'si kadın toplam 3 yaralıyı ambulansla çeşitli hastanelere kaldırdı.
5 KİŞİYE GÖZALTI
Polis ekipleri olaya karıştığı tespit edilen 5 kişiyi gözaltına alarak emniyete götürüldü. Taş, sopa ve küreklerin kullanıldığı iddia edilen kavgayla alakalı tahkikat sürüyor.
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