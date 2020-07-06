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Bursa’da kadınların taşlı sopalı çöp kavgası: 3 yaralı, 5 gözaltı

ilçesinde ve sopaların kullanıldığı komşu kavgasında 2’si 3 kişi yaralanırken, 5 kişi gözaltına alındı. Taş, ve küreklerin kullanılan kavgayla alakalı soruşturma devam ediyor.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.07.2020 Güncelleme Tarihi: 06.07.2020
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Bursa’da kadınların taşlı sopalı çöp kavgası: 3 yaralı, 5 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, aynı sokak üzerinde oturan 2 komşu aile "Çöplerini neden buraya attın" diyerek tartışmaya başladı. Kısa sürede tartışmanın kavgaya dönmesinin ardından 2 ailenin erkek, ve çocukları birbirlerine saldırmaya başladı.

POLİS SEVK EDİLDİ

, ve küreklerin kullanıldığı iddia edilen kavgada 2'si kadın 3 kişi yaralandı. seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler 2 komşu aileye müdahale ederek ayırdı.

EKİPLER ARAYA SET KURDU

Öfkeli kalabalığı güçlükle sakinleştiren ekipler, 2 aile arasına set kurdu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kafasının çeşitli yerlerinden yaralanan 2'si kadın toplam 3 yaralıyı ambulansla çeşitli hastanelere kaldırdı.

5 KİŞİYE GÖZALTI

Polis ekipleri olaya karıştığı tespit edilen 5 kişiyi gözaltına alarak emniyete götürüldü. Taş, sopa ve küreklerin kullanıldığı iddia edilen kavgayla alakalı tahkikat sürüyor.

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