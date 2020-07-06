Civcivlerini yiyen katil yılan yakaladı
Nevşehir’in Avanos ilçesinde bir bağ evinde bulunan civcivleri yiyerek katleden yılan civcivlerin sahibi tarafından yakalandı.
Avanos ilçesinde Abdullah Şenol bağ evine gittiğinde burada beslediği civcivlere yılanın saldırdığını gördü.
Civcivlerine saldıran yılanın 2 civcivini yediğini belirleyen Abdullah Şenol kendi imkanları ile yılanı yakalayarak su bidonunu içine koydu.
Şenol daha sonra ise su bidonuna koyduğu yılanı bir başka alana götürerek yeniden doğaya saldı.
Kaynak: İHA
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