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Civcivlerini yiyen katil yılan yakaladı

’in Avanos ilçesinde bir bağ evinde bulunan civcivleri yiyerek katleden yılan civcivlerin sahibi tarafından yakalandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.07.2020 Güncelleme Tarihi: 06.07.2020
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Civcivlerini yiyen katil yılan yakaladı

Avanos ilçesinde Abdullah Şenol bağ evine gittiğinde burada beslediği civcivlere yılanın saldırdığını gördü.

Civcivlerine saldıran yılanın 2 civcivini yediğini belirleyen Abdullah Şenol kendi imkanları ile yılanı yakalayarak su bidonunu içine koydu.

Şenol daha sonra ise su bidonuna koyduğu yılanı bir başka alana götürerek yeniden doğaya saldı.

Kaynak: İHA

Civcivlerini yiyen katil yılan yakaladı |Video CİVCİVLERİNİ YİYEN KATİL YILAN YAKALADI |VİDEO

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