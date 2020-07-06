Gören telefona sarıldı! Antalya'da patenli gençler...
Antalya'da patenli 2 genç, Konyaaltı Sahili'nden şehir merkezine dönerken, irili ufaklı taşlarla kaplı varyant yokuşunu araca tutunarak çıktı. Paten tekerlerinin taşların arasına girme ve yaralanma riskine aldırmayan gençlerin tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nden dün akşam saatlerinde evlerine dönmek için yola çıkan patenli 2 genç, irili ufaklı taşlarla kaplı varyant yokuşunu çıkarken otomobile tutundu.
Paten tekerlerinin taşların aralarına girme, ayaklarının burkulma ya da düşüp yaralanma riskine rağmen aracı bırakmayan gençler, yokuşu bu halde bitirdi.
Sürücünün gençleri fark etmesi ancak uyarmaması ve araca tutunmalarına izin vermesi de dikkat çekti.
Gençlerin tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.
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