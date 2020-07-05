05 Temmuz 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İyi Parti kongresinde skandal görüntüler

İyi Parti kongresinde skandal görüntüler

'de düzenlenen, 'nin Merkez İlçe 2'nci Olağan Kongresi'nde uyarılara rağmen sosyal mesafe kuralı dikkate alınmadı. 200 kişilik salonda partililer, masa etrafında yan yana oturdu.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.07.2020 Güncelleme Tarihi: 05.07.2020
ABONE OL
İyi Parti kongresinde skandal görüntüler

İYİ Parti Merkez İlçe 2'nci Olağan Kongresi, kentte bulunan düğün salonunda gerçekleştirildi.

Kongreye gelen partililer, koronavirüs tedbirleri kapsamında ateşleri ölçülüp, maske dağıtılarak, içeri alındı.

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

MASKELER ÇIKARILDI

Mevcut başkan Yavuz Kuzucu'nun tek aday olduğu kongrede, salon içinde ise tedbirlere uyulmadığı gözlendi. 200 kişilik salonun tamamı dolarken, partililerin, masa etrafında yan yana oturdukları görüldü. Bazı partililerin de maskelerini sıcaktan bunalıp, çıkarttıkları gözlendi. Bu durum karşısında görevliler, partilileri uyardı.

Kongrede Yavuz Kuzucu, yeniden başkanlığa seçildi.

Kaynak:DHA

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA