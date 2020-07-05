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TEM'de feci kaza: Çok sayıda yaralı var

Son dakika haberi... Otoyolu Gebze kesiminde otobüsün devrilmesi sonucu büyük bir meydana geldi. Kazada çok sayıda yaralının olduğu belirtildi. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ile itfaiye sevk edildi. Kaza nedeniyle yolun istikameti trafiğe kapandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.07.2020 Güncelleme Tarihi: 05.07.2020
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TEM'de feci kaza: Çok sayıda yaralı var

TEM Otoyolu Gebze kesiminde otobüsün devrilmesi sonucu büyük bir kaza meydana geldi. Kazada çok sayıda yaralının olduğu belirtildi. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ile itfaiye sevk edildi.

Kaza nedeniyle yolun Ankara istikameti trafiğe kapandı.

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