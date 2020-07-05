TEM'de feci kaza: Çok sayıda yaralı var
Son dakika haberi... TEM Otoyolu Gebze kesiminde otobüsün devrilmesi sonucu büyük bir kaza meydana geldi. Kazada çok sayıda yaralının olduğu belirtildi. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ile itfaiye sevk edildi. Kaza nedeniyle yolun Ankara istikameti trafiğe kapandı.
TEM Otoyolu Gebze kesiminde otobüsün devrilmesi sonucu büyük bir kaza meydana geldi. Kazada çok sayıda yaralının olduğu belirtildi. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ile itfaiye sevk edildi.
Kaza nedeniyle yolun Ankara istikameti trafiğe kapandı.
Detaylar geliyor...
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