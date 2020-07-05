İstanbul Esenyurt'ta skandal olay! Minibüsten 30 yolcu çıktı

"TEDİRGİN OLUYORUZ"

Ayakta seyahat ettiği için minibüsten indirilen bir yolcu bir çözüm üretilmesi minibüs sayısının arttırılması gerektiğini söyleyerek ,"Genel olarak bir problem var. Minibüsler az geliyor. Bunu daha çoğaltmaları lazım. Her gün işe gidip geliyorum bu yoğunluk hep oluyor. Haliyle bu durum bizi tedirgin ediyor. Daha iyi olabilir" diye konuştu.



