05 Temmuz 2020, Pazar
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Şanlıurfa'da 17 uzun namlulu silah ele geçirildi

'nın Akçakale ilçesinde düzenlenen operasyonda 'den getirilen 17 ele geçirildi. Uzun namlulu silahlar incelemek üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.07.2020
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Şanlıurfa'da 17 uzun namlulu silah ele geçirildi
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Suriye'nin Tel Abyad ilçesinden Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine silah getirileceği bilgisi üzerine sınır bölgesine operasyon düzenledi.

Operasyonda, 17 kalaşnikof silah ile bu silahlara ait 17 şarjör ele geçirildi.

Uzun namlulu silahlar incelemek üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

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