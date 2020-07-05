Şanlıurfa'da 17 uzun namlulu silah ele geçirildi
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde düzenlenen operasyonda Suriye'den getirilen 17 uzun namlulu silah ele geçirildi. Uzun namlulu silahlar incelemek üzere jandarma komutanlığına götürüldü.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Suriye'nin Tel Abyad ilçesinden Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine silah getirileceği bilgisi üzerine sınır bölgesine operasyon düzenledi.
Operasyonda, 17 kalaşnikof silah ile bu silahlara ait 17 şarjör ele geçirildi.
Uzun namlulu silahlar incelemek üzere jandarma komutanlığına götürüldü.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Sakarya'daki patlamanın ardından esas dehşeti gösteren görüntü!
- Esenyurt'ta skandal olay! Minibüsten 30 yolcu çıktı
- Pes dedirtti! Gündüz vakti araca yaklaşıp...
- İzmir'de sosyal mesafe kurallarını hiçe sayan 33 kişiye ceza
- İstanbul Bebek'te korku dolu anlar!
- Korkunç patlamanın yaşandığı bölgede son durum
- Korkunç kaza otomobil TIR'a çarptı
- Lüks tekne alevler içinde kaldı! İstanbul Bebek'ten korkutan görüntü
- Milyonlarca ekmek çöpe gidiyor
- Tedavi gördüğü hastanede 5 ay sonra şehit düştü
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BİM 7 Temmuz Salı aktüel kataloğu yayımlandı! Haftanın BİM indirimlerinde hangi ürünler var?
- Atiye'de 2. sezon için geri sayım! Netflix Atiye 2. sezon fragmanı yayınlandı mı? Atiye yeni sezon ne zaman?
- 15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz 2020 hangi güne denk geliyor?
- Ziraat Bankası'ndan 10 bin TL tatil destek kredisi! Tatil kredisi başvuru nasıl yapılır? Şartlar neler?
- Fenerbahçe Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta? 4 Temmuz FB Göztepe maçı hangi kanalda?
- Milyonlarca işçi bu habere kilitlendi! Asgari ücrete zam var mı? Temmuz'da asgari ücrete zam geldi mi?
- Açıköğretim öğrencileri dikkat! AÖF sınav final sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 AÖF finaller ne zaman bitiyor?
- Son dakika: Kurban Bayramı genelgesi yayımlandı mı? Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı?
- MEB son dakika: Telafi eğitim ne zaman? Okullar ne zaman açılacak? 2020-2021 eğitim dönemi ne zaman başlayacak?
- Çifte bayram! Emeklilere bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? 2020 SSK Bağkur bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
- Memura ve emekliye zam! 2020 Temmuz zammı ile memur ve SSK Bağkur emekli maaşı ne kadar oldu?
- Son dakika: Sigaraya zam geldi mi? Temmuz 2020 zamlı sigara fiyatları listesi açıklandı mı?