Doğu bölgesi için flaş uyarı! Şiddetli olacak
Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki bazı illerde öğleden sonra aralıklı ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı bildirildi.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Erzincan, Ağrı, Kars, Ardahan ve Iğdır'da aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.
Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar doğulu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Kars'ta 7, Ardahan'da 8, Ağrı'da 9, Erzurum'da 10, Erzincan ve Iğdır'da 18 derece ölçüldü.
Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Erzincan'da 34, Iğdır'da 33, Ağrı'da 27, Kars'ta ve Ardahan'da 26, Erzurum'da 25 derece olması öngörülüyor.
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