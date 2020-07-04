Bursa'da korkunç olay! Anne ve 2 çocuğu evlerinde ölü bulundu...
Son dakika haberine göre; Bursa'da evinden gelen silah sesleri üzerine komşularının haber verdiği Durmuş Polat, çocukları Murat ve Melinay ile eşi Elif Polat'ı yatağın üzerinde cansız buldu. Camları yumruklayan Polat, "Elif neden yaptın" diye bağırarak sinir krizi geçirdi.
Olay, gece saatlerinde Osmangazi ilçesi Adnan Menderes Mahallesi'nde meydana geldi. Yücel Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın en üst katından silah sesi duyan komşular durumu Durmuş Polat ve polis ekiplerine bildirdi.
Komşuların haber vermesi üzerine Durmuş Polat 2 arkadaşıyla birlikte evine gitti. Durmuş Polat, eşi Elif Polat ve çocukları Murat ile Melinay'ı tabancayla vurulmuş halde yatağın üzerinde kanlar içerisinde buldu.
SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ: ELİF NEDEN YAPTIN?
Gördüğü manzara karşısında "Elif neden yaptın" diyerek sinir krizi geçiren baba Durmuş Polat camları yumrukladı. Polat'ı yanında bulunan 2 arkadaşı güçlükle sakinleştirmeye çalışırken olay yerine polis ve sağlık ekipleri de geldi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde anne ve iki çocuğunun hayatını kaybettiği belirlendi.
Camları yumrukladığı bileği kesilen Durmuş Polat da sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
POLİS EKİPLERİ İNTİHAR ÜZERİNDE DURUYOR
Eve girdikten sonra 2 çocuk ve annenin cansız bedeniyle karşılaşan polis ekiplerinin bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda takviye ekip sevk edildi. Polis ekipleri sokağın giriş- çıkışlarını kapatarak ailenin yakınlarını güçlükle sakinleştirdi. Yapılan ilk incelemede anne Elif Polat'ın 2 çocuğunu tabancayla öldürdükten sonra intihar ettiği ihtimali üzerinde duran ekipler, olay yerinde geniş çaplı çalışma yaptı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından anne Elif Polat ve 2 çocuğun cesedi Bursa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Durmuş Polat'ın hastanedeki tedavisinin ardından polis merkezine götürülerek ifade verdiği öğrenildi.
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