04 Temmuz 2020, Cumartesi
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Bursa'da korkunç olay! Anne ve 2 çocuğu evlerinde ölü bulundu...

Son dakika haberine göre; 'da evinden gelen silah sesleri üzerine komşularının haber verdiği , çocukları Murat ve Melinay ile eşi 'ı yatağın üzerinde cansız buldu. Camları yumruklayan Polat, "Elif neden yaptın" diye bağırarak sinir krizi geçirdi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.07.2020
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Bursa'da korkunç olay! Anne ve 2 çocuğu evlerinde ölü bulundu...

Olay, gece saatlerinde Osmangazi ilçesi Adnan Menderes Mahallesi'nde meydana geldi. Yücel Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın en üst katından silah sesi duyan komşular durumu Durmuş Polat ve polis ekiplerine bildirdi.

Bursa'da korkunç olay! Anne ve 2 çocuğu evlerinde ölü bulundu...

Komşuların haber vermesi üzerine Durmuş Polat 2 arkadaşıyla birlikte evine gitti. Durmuş Polat, eşi Elif Polat ve çocukları Murat ile Melinay'ı tabancayla vurulmuş halde yatağın üzerinde kanlar içerisinde buldu.

Bursa'da korkunç olay! Anne ve 2 çocuğu evlerinde ölü bulundu...

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ: ELİF NEDEN YAPTIN?

Gördüğü manzara karşısında "Elif neden yaptın" diyerek sinir krizi geçiren baba Durmuş Polat camları yumrukladı. Polat'ı yanında bulunan 2 arkadaşı güçlükle sakinleştirmeye çalışırken olay yerine polis ve sağlık ekipleri de geldi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde anne ve iki çocuğunun hayatını kaybettiği belirlendi.

Bursa'da korkunç olay! Anne ve 2 çocuğu evlerinde ölü bulundu...

Camları yumrukladığı bileği kesilen Durmuş Polat da sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bursa'da korkunç olay! Anne ve 2 çocuğu evlerinde ölü bulundu...

POLİS EKİPLERİ İNTİHAR ÜZERİNDE DURUYOR

Eve girdikten sonra 2 çocuk ve annenin cansız bedeniyle karşılaşan polis ekiplerinin bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda takviye ekip sevk edildi. Polis ekipleri sokağın giriş- çıkışlarını kapatarak ailenin yakınlarını güçlükle sakinleştirdi. Yapılan ilk incelemede anne Elif Polat'ın 2 çocuğunu tabancayla öldürdükten sonra intihar ettiği ihtimali üzerinde duran ekipler, olay yerinde geniş çaplı çalışma yaptı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından anne Elif Polat ve 2 çocuğun cesedi Bursa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Bursa'da korkunç olay! Anne ve 2 çocuğu evlerinde ölü bulundu...

Durmuş Polat'ın hastanedeki tedavisinin ardından polis merkezine götürülerek ifade verdiği öğrenildi.

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