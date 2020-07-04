Bursa'da korkunç olay! Anne ve 2 çocuğu evlerinde ölü bulundu...

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ: ELİF NEDEN YAPTIN?



Gördüğü manzara karşısında "Elif neden yaptın" diyerek sinir krizi geçiren baba Durmuş Polat camları yumrukladı. Polat'ı yanında bulunan 2 arkadaşı güçlükle sakinleştirmeye çalışırken olay yerine polis ve sağlık ekipleri de geldi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde anne ve iki çocuğunun hayatını kaybettiği belirlendi.