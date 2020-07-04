Son dakika: Lunaparklar ne zaman açılacak? Yeni lunapark koronavirüs kuralları nasıl olacak?

LUNAPARKLARDA YENİ KURALLAR NASIL OLACAK?

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine "Lunapark ve Tematik Parklarla İlgili Alınması Gereken Önlemler" konulu genelge gönderdi.

Genelgede, Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel bir salgın olarak ilan edilen yeni tip koronavirüsün (Covid- 19) Türkiye'de yayılmasını engellemek amacıyla daha önce valiliklere gönderilen genelge ile "Lunapark ve Tematik Parklar" gibi eğlence tesislerinin faaliyetlerinin geçici olarak durdurulduğu hatırlatıldı.

İçerisinde bulunulan kontrollü sosyal hayat döneminde ise salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı/iş kolu için alınması gereken önlemler ayrı ayrı belirlenerek tekrar faaliyete geçmeleri sağlandığı ifade edildi.

Bu çerçevede Sağlık Bakanlığının 02 Temmuz yazısının yanı sıra Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberine "Lunapark ve Tematik Parklarda Uygulanacak Tedbirlerin" eklendiği belirtildi.

Lunapark ve tematik parkların 06 Temmuz'dan itibaren, gezici olmamak (2020 Yılı içerisinde sadece bir yerde faaliyet göstermek) kaydı ile genelgede belirtilen kurallara riayet ederek faaliyetlerine başlayabilecekleri kaydedildi.