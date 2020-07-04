Refet Bele Paşa’nın torununa milyonluk boşanma davası! Ali Tanman savcılığa başvurdu

Refet Bele Paşa'nın 3. Kuşaktan torunu olan Ali Tanman, Ayşe T. ile evliydi. İkiz çocuk babası olan Tanman, geçtiğimiz yıl eşiyle evlerini ayırdı. İddiaya göre Ayşe Tanman, boşanmak için yaklaşık 20 milyon değerinde eşya ve çocuklarının eğitim sağlık vb. giderlerinin ömrünün sonuna kadar karşılamasını talep etti.

2 MİLYONLUK BOŞANMA DAVASI

İddiaya göre Ayşe Tanman, eşinin talepleri kabul etmemesi halinde elindeki pornografik görüntüleri ailesine servis etmekle tehdit etti. Tehditler sonrası İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvuran Ali Tanman, boşanma davası açarken, Ayşe Tanman'da Aile Mahkemesi'ne başvurarak 2 milyonluk maddi ve manevi tazminatla birlikte aylık 45 bin liralık tedbir nafakası talep etti. Aile Mahkemesi'nde dava devam ederken, mahkeme geçici olarak velayetin annede kalmasına karar verip, çocukların bakıcılarıyla birlikte babasında kalmasına karar verdi.

KAYINPEDERİNİ İHBAR ETTİ

Ali Tanman'ın çocuklarıyla evde bulunduğu bir andaki görüntülerin dava dosyasına girdiğini gören Tanman, görüntülerin çocuklarının bakıcısı tarafından çekildiği fark etti. Tanman, Aile Mahkemesi'ne yeniden başvurarak çocuklarını bakıcısı olmadan görmek istediğini belirtip, kararın değiştirilmesini istedi. Mahkeme, kararı değiştirdi. Kararın değişmesi ardından çocuklarını almak için eşinin ikametine giden Tanman, kayınpederi Necmettin Tuncay'ı gördü. İddiaya göre Tuncay, 'Mahkeme kararı ne olursa olsun tanımayacağım, kızımı üzeni öldürürüm' diyerek damadını tehdit ve hakaret etmeye başladı. Savcılığa başvuran Tanman, kayınpederinden şikayetçi oldu.

Dilek YAMAN/SABAH