Mehmet Ali Erbil’in eski eşi Tuğba Coşkun’una sapık şoku! ‘Benim olacaksın yoksa kalbini sökerim’
Mehmet Ali Erbil’in eski eşi Tuğba Coşkun’un başı sapığıyla belada. Coşkun’un evini gözetleyerek günlerce takip eden şahıs bir de, ‘Benim olacaksın yoksa kalbini yerinden sökerim’ diyerek tehdit mesajları yolladı. Aile Mahkemesi takıntılı gencin, Coşkun’a yaklaşmasına karar verirken, savcılık şahıs hakkında 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.
Tuğba Coşkun, İstanbul Beşiktaş'ta ikamet ediyordu. Geçtiğimiz günlerde evinin etrafında tanımadığı bir şahsın dolaştığını fark eden Coşkun aynı şahsı sürekli olarak görmeye başladı. İddiaya göre bu şahıs genç kadının evini gözetliyor, Coşkun tarafından fark edildiğinde ise kendini gizliyordu.
Aynı günlerde Coşkun'un sosyal medya hesabına bir mesaj geldi. Mesajda 'Benim olacaksın. Benim olmazsan seni öldürürüm, bacaklarını kırar kalbini sökerim. Benimle aynı yastığa baş koyacaksın, benim olana kadar sağında solunda her yerinde ben olacağım. Nefesin kadar yakın olacağım' şeklinde tehdit içerikli mesajlar gönderdi. Mesajlar sonrası korkuya kapılan Coşkun polis merkezine giderek şikayetçi oldu.
UZAKLAŞTIRMA KARARI VERİLDİ
Yine bir gün ablasıyla sahilde yürüyüşe çıkan Coşkun, peşinde evini gözetleyen şahsı gördü. Önce hayal olduğunu zanneden Coşkun, eve geri dönmek istediğinde istediğindeyse şahsın kendisini takip ettiğini fark etti. 155 polis imdat hattını arayarak yardım isteyen genç kadın şahsın kendisine yaklaşmamasını istedi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı ve 6284 sayılı kanun kapsamında kimliği tespit edilen Memet İ.'nin, Tuğba Coşkun'a yönelik, yaklaşmamasına, şiddet, tehdit, hakaret, aşağılama ve küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunulmamasına karar verildi.
DAVA AÇILDI
Soruşturma kapsamında maden mühendisi olduğunu belirten Mehmet İ.'nin ifadesine başvuruldu. Genç adam, Tuğba Coşkun'un sosyal medya hesabından takip ettiğini, yaptığı paylaşımlarla evinin adresini tespit ettiğini beyan edip kendisini günlerce takip ettiğini itiraf etti. Tuğba Coşkun tarafından fark edilmek için o tarz mesajlar attığını belirten genç adam, 'Yazdığım mesajlar sonrası bana bir yakınlık ve ilgi gösterir diye düşünmüştüm. O anki ruh halimle fark edilmek için yazdım. Kendisini tehdit etmem çok büyük bir aptallıktı çok özür diliyorum' dedi.
Savcılık yürütülen soruşturma sonunda Memet İ. Hakkında, 'Tehdit ve kişilerin huzur ve sükûnunu bozma' suçundan iddianame düzenledi. İki yıla kadar hapsi istenen genç adam ilerleyen günlerde Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.
Dilek YAMAN
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