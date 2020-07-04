Sakarya'daki patlamanın ardından esas dehşeti gösteren görüntü! Faciaya ramak kalmış...

Sakarya'nın Hendek ilçesinde faaliyet gösteren bir havai fişek fabrikasında dün meydana gelen patlamada 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi hala kayıp. 100'ün üzerinde kişi ise hastanede tedavi gördü. Patlamanın ardından bugün bölgeden fotoğraflar gelmeye başladı. Gelen fotoğraflar dehşete düşürürken, bir fotoğraf ise yaşanan patlamanın ne denli büyük olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

HAVAİ FİŞEK FABRİKASINDA PATLAMA

Sakarya'daki havai fişek fabrikasının depolarından birinde henüz açıklanmayan sebeplerden bir patlama meydana geldi. Patlama ile ilgili soruşturma başlatıldı. Patlamada 114 kişi hastaneye kaldırıldı, 4 kişi hayatını kaybetti. Patlamanın ardından henüz ulaşılamayan 3 kişi için arama çalışmaları ve acı bekleyiş sürüyor.

KORKUTAN FOTOĞRAF

Bölgeden bugün gelen fotoğraflarda patlamanın şiddeti bir kez daha görüldü. Fotoğraflardan birinde bölgedeki yer tabakasının ortadan ikiye fay hattı gibi ayrıldığı görülüyor. Yerde oluşan yarık yüzlerce metre uzunluğunda ilerliyor.

ASIL FACİAYA RAMAK KALMIŞTI

110 tonluk patlayıcının havaya uçması ile 50 kilometre mesafeden duyulan patlamanın buzdağının görünen yüzü olduğu belirtiliyor. Uzmanlar, barutun patlayan yere 500 metre uzakta saklandığını söyledi. Patlamanın etkisi ile barutlar da etkileşime girseydi çok daha acı bir tablonun yaşanabileceği, civar köylerde de hasarın büyük olabileceği belirtiliyor.

FABRİKANIN SAHİBİ KONUŞTU

Sakarya'da patlamanın meydana geldiği havai fişek fabrikasının sahibi Yaşar Coşkun, patlamanın bir anda olduğunu, neden ve nereden başladığını henüz öğrenemediklerini belirtti.

Önceliklerinin kayıpların bulunması olduğunu ifade eden Yaşar Coşkun, "Hiç olmasını istemediğimiz bir olay yaşadık. Canlarımız gitti, yaralılarımız var. Şu anda önceliğimiz kayıp arkadaşlarımızın sağ salim bulunması, yaralılarımızın hızla iyileşmesi. Acımız büyük" dedi.

DENETİMLER YAPILDI MI?

Denetimleri sürekli yapılan bir fabrika olduklarını ifade eden Coşkun, "İncelemeler yapıldıktan sonra daha detaylı bilgilendirme yapılacak. İfade ettiğim gibi önceliğimiz kayıplarımızın bulunması. İnşallah sağ salim ulaşılır 3 çalışanımıza" diye konuştu.

OĞLU İLE BALDIZININ OĞLU DA YARALANMIŞ

Patlamada, Yaşar Coşkun'un oğlu Hüseyin Can Coşkun ellerinden, baldızının oğlu Ahmet Çağırıcı'nın ise vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığı öğrenildi.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında patlamanın yaşandığı fabrikanın sorumlu müdürü ve 2 ustabaşı gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.