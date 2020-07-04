Kayıp Gülistan Doku’yu arama çalışmalarında 6 ay geride kaldı

Tunceli'de 5 Ocak tarihinden bu yana haber alınamayan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü İkinci Sınıf Öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmalarına Uzunçayır Baraj Gölü'nde devam ediliyor.

AKIBETİNİ ÖĞRENMEK İSTİYORLAR

182 gündür kayıp olan Doku'ya arama çalışmalarına Ordu'dan gelen dalgıç polisler ile AFAD ekipleri katıldı. Ekipler hem su altı hem de su üstünde arama çalışması gerçekleştirdi. Gülistan'ın ağabeyi Ramazan Doku'da, bir an önce kardeşinin akıbetini öğrenmek istediklerini söyledi.