04 Temmuz 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Kayıp Gülistan Doku’yu arama çalışmalarında 6 ay geride kaldı

Kayıp Gülistan Doku’yu arama çalışmalarında 6 ay geride kaldı

’de 5 Ocak tarihinden bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi ’yu arama çalışmalarında 6 ay geride kaldı. Ekipler hem su altı hem de su üstünde arama çalışması gerçekleştirdi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.07.2020 Güncelleme Tarihi: 04.07.2020
ABONE OL
Kayıp Gülistan Doku’yu arama çalışmalarında 6 ay geride kaldı

Tunceli'de 5 Ocak tarihinden bu yana haber alınamayan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü İkinci Sınıf Öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmalarına Uzunçayır Baraj Gölü'nde devam ediliyor.

AKIBETİNİ ÖĞRENMEK İSTİYORLAR

182 gündür kayıp olan Doku'ya arama çalışmalarına Ordu'dan gelen dalgıç polisler ile AFAD ekipleri katıldı. Ekipler hem su altı hem de su üstünde arama çalışması gerçekleştirdi. Gülistan'ın ağabeyi Ramazan Doku'da, bir an önce kardeşinin akıbetini öğrenmek istediklerini söyledi.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA