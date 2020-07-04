TOZ BULUTUNUN İÇİNDE BİR TEYZE BENİ KURTAR DİYE BAĞIRIYORDU

Patlama anında yaşadıklarını anlatan Başaran Alkan, "Eşim ile beraber aynı yerde çalışıyorduk, patlama anında patlama olan yere yakın bir bölgedeydim. Patlama sesiyle birlikte çatı direk çöktü ve o esnada çatıdan kafama, omzuma bir şeyler düştü. Yere düştüm ve toz dumandı her yer. Toz bulutunun içinde bir teyze beni kurtar diye bağırıyordu, onu tuttum ve onunla birlikte kapıya yakın olduğum için elimle yoklayarak kapıyı aradım ve direk kendimi kapıdan dışarıya attım.