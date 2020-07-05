Lüks tekne alevler içinde kaldı! İstanbul Bebek'ten korkutan görüntü
Son dakika haberi... Beşiktaş Bebek açıklarında lüks bir teknede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Teknede bulunan iki kişi denize atlayarak kurtulurken, küle dönen tekne çalışmaların ardından battı.
Yangın, saat 22.30 sıralarında Beşiktaş Bebek semti açıklarında bir teknede çıktı.
Edinilen bilgiye göre, Bebek açıklarında bulunan bir tekne henüz bilinmeyen bir nedenle tutuşarak alev alev yanmaya başladı.
Teknede bulunan iki kişi kendilerini denize atarak yangından kurtuldu. Alevleri gören vatandaşlar panik yaşarken, olay yerine Sahil Güvenlik ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen Sahil Güvenlik ekipleri, yangının başka teknelere sirayet etmesini engellemek amacıyla alev topuna dönen tekneyi açığa doğru çekti. Ekiplerin yaptığı müdahale sonrasında yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
"YARALI VE CAN KAYBI YOKTUR"
İstanbul Valiliğinden tekne yangınıyla ilgili yapılan açıklamada, "Sahil Güvenlik Harekat Merkezi'nden alınan bilgiye göre; İstanbul Boğazı'nda Beşiktaş açıklarında bir teknede yangın meydana gelmiş olup olay yerine Kıyı Emniyeti, Sahil Güvenlik unsurları, itfaiye ve 112 Sağlık ekibi sevk edilmiştir.
Yangın, denizden sahil güvenlik ekipleri ve karadan itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınmıştır. Yaralı ve can kaybı yoktur" denildi.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- BİM'de bu hafta! İşte aktüel ürünler...
- Korkunç kaza otomobil TIR'a çarptı
- İkranur Tirsi’nin ölümüyle ilgili flaş gelişme
- Tedavi gördüğü hastanede 5 ay sonra şehit düştü
- 'Ölüm' merdivenleri!
- İzmir'de sosyal mesafe kurallarını hiçe sayan 33 kişiye ceza
- Kademeli teneffüs sistemi geliyor
- Sakarya'daki patlamanın ardından esas dehşeti gösteren görüntü!
- Virüsü elden ele yaydılar!
- Milyonlarca ekmek çöpe gidiyor
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BİM 7 Temmuz Salı aktüel kataloğu yayımlandı! Haftanın BİM indirimlerinde hangi ürünler var?
- Atiye'de 2. sezon için geri sayım! Netflix Atiye 2. sezon fragmanı yayınlandı mı? Atiye yeni sezon ne zaman?
- 15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz 2020 hangi güne denk geliyor?
- Ziraat Bankası'ndan 10 bin TL tatil destek kredisi! Tatil kredisi başvuru nasıl yapılır? Şartlar neler?
- Fenerbahçe Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta? 4 Temmuz FB Göztepe maçı hangi kanalda?
- Milyonlarca işçi bu habere kilitlendi! Asgari ücrete zam var mı? Temmuz'da asgari ücrete zam geldi mi?
- Açıköğretim öğrencileri dikkat! AÖF sınav final sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 AÖF finaller ne zaman bitiyor?
- Son dakika: Kurban Bayramı genelgesi yayımlandı mı? Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı?
- MEB son dakika: Telafi eğitim ne zaman? Okullar ne zaman açılacak? 2020-2021 eğitim dönemi ne zaman başlayacak?
- Çifte bayram! Emeklilere bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? 2020 SSK Bağkur bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
- Memura ve emekliye zam! 2020 Temmuz zammı ile memur ve SSK Bağkur emekli maaşı ne kadar oldu?
- Son dakika: Sigaraya zam geldi mi? Temmuz 2020 zamlı sigara fiyatları listesi açıklandı mı?