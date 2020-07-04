İzmir'de sosyal mesafe kurallarını hiçe sayan 33 kişiye ceza

İzmir'de polis ekiplerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında denetimleri aralıksız devam ediyor.



33 KİŞİYE SOSYAL MESAFEYİ İHLALDEN 103.950 LİRA CEZA

Alınan bilgiye bugün polis ekiplerinin denetimleri sonucu Risen Shine Beach isimli işletmede müzik yayını yapan personel dahil olmak üzere 1593 Sayılı Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesince sosyal mesafe kurallarına uymayan 33 kişiye ayrı ayrı 3150TL toplam 103.950 TL ceza uygulandığı bildirildi.

Yapılan inceleme sonucu işletmenin 1 güvenlik görevlisinin izin belgesi ve sertifikasının olmadığı öğrenildi. Konuyla ilgili işletme hakkında gerekli tutanak tutulduğu öğrenildi.



Polis ekiplerinin denetimleri devam ediyor.

Kaynak: Takvim.com.tr