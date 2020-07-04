Kaçakçılara dev operasyon! Milyonluk kaçak ürün ele geçirildi
Sabah'tan Sema Alim Dalgıç'ın haberine göre, İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince sigara, alkollü içki ve diğer tütün mamulleri kaçakçılığı yapa suç örgütüne yönelik 15 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda 135 şüpheli gözaltına alınırken değeri 4 milyon lira olan kaçak ürünler ele geçirildi.
İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince sigara, alkollü içki ve diğer tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.
ÖRGÜTE OPERASYON, 135 GÖZALTI
Edinilen bilgiye göre, örgüt lideri Menderes B., yöneticiler ve üyelerinden oluşan suç örgütüne yönelik İstanbul başta olmak üzere Adıyaman, Aksaray, Burdur, Edirne, Elazığ, İzmir, Malatya, Manisa, Mardin, Niğde, Sakarya, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Yalova illerindeki adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlar kapsamında 135 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda; 66 bin 451 paket kaçak sigara, 11 bin 251 paket markalı tütün, 224 bin 900 gram nargile tütünü, 1.299 adet dolu vaziyette kaçak veya sahte alkol şişesi, 270 litre alkol sıvısı, 2 milyon 126 bin 795 adet sigara kâğıdı, 129 bin 900 adet sigara filtresi, 3 milyon 520 bin 400 adet boş makaron, 23 bin 300 adet dolu makaron, 118 bin 644 adet kaçak elektronik eşya, Suç unsuru nakliyesinde kullanılan 19 araç, Alkol yapımında kullanılan etiket ve bandrol, 20 bin 950 TL (suçtan elde edilen gelir), 35 bin EURO (suçtan elde edilen gelir), 112 adet 1 Dolar (22 tanesi F Serisi), 2 adet tabanca, 124 adet fişek, 51 adet kol saati, olmak üzere toplamda piyasa değeri 4 milyon TL olan kaçak ürünler ele geçirildi.
Konu ile ilgili tahkikatın devam ettiği öğrenildi.
Sema Alim Dalgıç/SABAH
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