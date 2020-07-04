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Restorandaki hırsızlık anbean kameralara yansıdı!

Sabah'tan Sema Alim Dalgıç'ın haberine göre, ’nda bir restoranda yaşanan hırsızlık anbean kameralara yansıdı. Şüpheli kıskıvrak yakalanırken tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.07.2020 Güncelleme Tarihi: 04.07.2020
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Restorandaki hırsızlık anbean kameralara yansıdı!

İstanbul Emniyeti Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince 'Hırsızlık' konusu ile ilgili yapılan çalışmalar kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, 24 Haziran günü saat 23.50 sıralarında Beyoğlu ilçesi Hüseyinağa Mahallesi üzerinde bulunan bir restoranda oturan kişinin sandalyede asılı olan içerisinde 1500 TL para, kredi kartları ve kimlik bilgileri bulunan çantası çalındı.

Restorandaki hırsızlık anbean kameralara yansıdı! | VİDEO RESTORANDAKİ HIRSIZLIK ANBEAN KAMERALARA YANSIDI! | VİDEO

Meydana gelen 'Açıktan Hırsızlık' olayını gerçekleştirdiği tespit edilen Rabah A. (43) isimli şahıs, Çukur Mahallesi'nde 26 Haziran günü yakalanarak gözaltına alındı.

27 Haziran günü adli makamlara sevk edilen Rabah A. adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sema Alim Dalgıç/SABAH

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