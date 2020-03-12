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İstanbul’da şok eden olay! Silahlı saldırgan bir kişiyi vurup yayın yaptı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.03.2020 Güncelleme Tarihi: 12.03.2020
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İSTANBUL’DA ŞOK! HEM VURDU HEM YAYINLADI

’da geçtiğimiz saatler içerisinde tüyleri diken diken eden bir olay yaşandı. Kağıthane'de berber dükkanına giren silahlı saldırgan bir kişiyi vurdu. Saldırgan, saldırı anını sosyal medyada yayınladı.

İstanbul’da şok eden olay! Silahlı saldırgan bir kişiyi vurup yayın yaptı İSTANBUL’DA ŞOK EDEN OLAY! SİLAHLI SALDIRGAN BİR KİŞİYİ VURUP YAYIN YAPTI

TEHDİTLER SAVURUYOR

Görüntülerde saldırganın pompalı silahını çıkararak dükkan önünden içeriye girdiği görülüyor. İçeri giren saldırgan arkadaşı olduğu kişiyi vurduktan sonra tehditler savuruyor.

HASTANEYE SALDIRILDI

Saldırgan uzaklaşma anını da hesabından yayınladı. Saldırgan yakalanırken yaralı kişi ise hastaneye kaldırıldı.

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