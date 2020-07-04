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Manisa’da evde cesedi bulunan kadını oğlu öldürüp videoya çekmiş

Şehzadeler ilçesinde evde cesedi bulunan kadının, oğlu tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Annesini tartışması yüzünden öldüren genç sonra cesedin videosunu çekmiş.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.07.2020 Güncelleme Tarihi: 04.07.2020
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Manisa’da evde cesedi bulunan kadını oğlu öldürüp videoya çekmiş

Alınan bilgiye göre, Arda Mahallesi'nde yaşayan Nuray Duğrul (54), 2 Temmuz'da eve tadilat için gelen ustalar tarafından mutfakta ölü bulundu. Soruşturma başlatan polis ekipleri, Duğrul'un 20 yaşındaki oğlu İlhan Süngerciler'i sorguladı.

Manisa’da evde cesedi bulunan kadını oğlu öldürüp videoya çekmiş

Süngerciler, ilk ifadesinde, tansiyon hastası annesiyle sabah kahvaltı yaptıktan sonra işe gittiğini ve annesinin ölümünü komşularının haber vermesiyle öğrendiğini söyledi.

Manisa’da evde cesedi bulunan kadını oğlu öldürüp videoya çekmiş

"KEDİ TARTIŞMASI" NEDENİYLE ÖLDÜRMÜŞ, CESEDİN VİDEOSUNU ÇEKMİŞ

Şüpheli ifadeleri üzerine gözaltına alınan İlhan Süngerciler, ikinci sorgusunda cinayeti işlediğini itiraf etti.

Manisa’da evde cesedi bulunan kadını oğlu öldürüp videoya çekmiş

Zanlının, sokakta bulduğu kedileri eve getirmek istediği için kahvaltı yaparken annesiyle tartışmaya başladıklarını, bu sırasında göğüs kısmından ittiği annesinin dengesini kaybederek başını mutfak bankosuna vurduğunu, yere düşen annesinin durumunu cep telefonu kamerasıyla kaydettikten sonra korkuyla evden çıkıp işe gittiğini söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Manisa’da evde cesedi bulunan kadını oğlu öldürüp videoya çekmiş

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