Manisa’da evde cesedi bulunan kadını oğlu öldürüp videoya çekmiş
Şehzadeler ilçesinde evde cesedi bulunan kadının, oğlu tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Annesini kedi tartışması yüzünden öldüren genç sonra cesedin videosunu çekmiş.
Alınan bilgiye göre, Arda Mahallesi'nde yaşayan Nuray Duğrul (54), 2 Temmuz'da eve tadilat için gelen ustalar tarafından mutfakta ölü bulundu. Soruşturma başlatan polis ekipleri, Duğrul'un 20 yaşındaki oğlu İlhan Süngerciler'i sorguladı.
Süngerciler, ilk ifadesinde, tansiyon hastası annesiyle sabah kahvaltı yaptıktan sonra işe gittiğini ve annesinin ölümünü komşularının haber vermesiyle öğrendiğini söyledi.
"KEDİ TARTIŞMASI" NEDENİYLE ÖLDÜRMÜŞ, CESEDİN VİDEOSUNU ÇEKMİŞ
Şüpheli ifadeleri üzerine gözaltına alınan İlhan Süngerciler, ikinci sorgusunda cinayeti işlediğini itiraf etti.
Zanlının, sokakta bulduğu kedileri eve getirmek istediği için kahvaltı yaparken annesiyle tartışmaya başladıklarını, bu sırasında göğüs kısmından ittiği annesinin dengesini kaybederek başını mutfak bankosuna vurduğunu, yere düşen annesinin durumunu cep telefonu kamerasıyla kaydettikten sonra korkuyla evden çıkıp işe gittiğini söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- İşte yazın görülen en yaygın koronavirüs belirtileri!
- Yer: İstanbul! Ortalık savaş alanına döndü
- Havai fişek fabrikasında çalışan çift o anları anlattı
- Lunaparklar ne zaman açılacak?
- Refet Bele Paşa’nın torununa milyonluk boşanma davası!
- Kendi fırınını kendisi yaptı! Görenler hayran kaldı...
- A Haber o fabrikaya girdi! İşte dehşetin boyutu
- Ecrin bebek cinayetinde 25 yıl hapsi istemi
- Hortum ortalığı savaş alanına çevirdi!
- Tuğba Coşkun’una sapık şoku! ‘Benim olacaksın yoksa kalbini sökerim’
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- MEB son dakika: Telafi eğitim ne zaman? Okullar ne zaman açılacak? 2020-2021 eğitim dönemi ne zaman başlayacak?
- Çifte bayram! Emeklilere bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? 2020 SSK Bağkur bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
- Memura ve emekliye zam! 2020 Temmuz zammı ile memur ve SSK Bağkur emekli maaşı ne kadar oldu?
- Son dakika: Sigaraya zam geldi mi? Temmuz 2020 zamlı sigara fiyatları listesi açıklandı mı?
- 4 Temmuz yeni sigara fiyatları ne oldu? JTI, Philip Morris, BAT güncel sigara fiyatları listesi
- Bugün yasak var mı? 4 Temmuz Cumartesi sokağa çıkma yasağı var mı? Bugün sınav var mı?
- ŞOK aktüel 4 Temmuz kataloğu: Yer kaplamayan çamaşır kurutmalık dikkat çekiyor! İşte güncel liste
- Sivas TOKİ 2020 kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? Sivas 740 adet konut kura sonuçları sorgulama
- Son dakika: Yarın yasak var mı? 4 Temmuz Cumartesi sokağa çıkma yasağı olacak mı?
- Galatasaray Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? 2020 GS TS derbisi hangi kanalda, şifreli mi?
- ŞOK'tan Çek-As Kurutmalık sürprizi! 4 Temmuz 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?
- vatandas.jandarma.gov.tr: Jandarma subay astsubay başvuru nasıl yapılır? 2020 Jandarma başvuru şartları neler?