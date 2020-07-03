Van'da 53 kilo 200 gram eroin ele geçirildi
Van'da şüphe üzerine durdurulan bir kamyonette polis ekipleri ve narkotik köpeği Bozo tarafından yapılan aramalarda 53 kilo 200 gram uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan sürücü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini planlayanlara yönelik çalışmalar sürüyor.
ŞÜPHE ÜZERİNE DURDURULDU
Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Edremit ilçesi Kurubaş Mahallesi'ndeki uygulama noktasında şüphe üzerine bir kamyoneti durdurdu.
TUTUKLANDI
Narkotik köpeği "Bozo"un da kullanıldığı aramada, kamyonetin koltuk altı kısmı ile kabin arasına gizlenmiş 104 paket halinde 53 kilo 200 gram eroin bulundu. Gözaltına alınan sürücü M.F.D. işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
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