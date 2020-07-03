03 Temmuz 2020, Cuma
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Van'da 53 kilo 200 gram eroin ele geçirildi

'da şüphe üzerine durdurulan bir kamyonette polis ekipleri ve narkotik köpeği Bozo tarafından yapılan aramalarda 53 kilo 200 gram ele geçirildi, gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.07.2020 Güncelleme Tarihi: 03.07.2020
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Van'da 53 kilo 200 gram eroin ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini planlayanlara yönelik çalışmalar sürüyor.

ŞÜPHE ÜZERİNE DURDURULDU

Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Edremit ilçesi Kurubaş Mahallesi'ndeki uygulama noktasında şüphe üzerine bir kamyoneti durdurdu.

TUTUKLANDI

Narkotik köpeği "Bozo"un da kullanıldığı aramada, kamyonetin koltuk altı kısmı ile kabin arasına gizlenmiş 104 paket halinde 53 kilo 200 gram eroin bulundu. Gözaltına alınan sürücü M.F.D. işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

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