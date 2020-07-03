Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde polis uyuşturucu satıcılarına darbe vurdu. Olayla ilgili gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü tutuklandı. Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği operasyona narkotik köpeği 'Galya' da katıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Covid-19 nedeniyle yoğun süren çalışmalarına rağmen uyuşturucu satıcılarına ve diğer suçlulara da göz açtırmıyor.
Mustafakemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelinde uyuşturucu veya uyarıcı madde imal, ticaret ve kullanımını önlemeye, suça karışan şahısların suç eşyası ile birlikte yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda; Şerefiye Mahallesi Karacabey Caddesi Çınaraltı mevkiinde bir ikamette uyuşturucu madde satışı yapıldığına ilişkin yoğun ihbarlar geldi. 6 ay süren takip sonucu operasyon için düğmeye basan ekipler, 28 şahsa işlem yaparak 28 parça kimyasal uyuşturucu madde ele geçirdi.
Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği operasyona narkotik köpeği 'Galya' da katıldı.
Yapılan operasyonda şüpheliler tek tek yakalanırken, 100 gram bonzai, bir miktar metamfetamin, tavan arasına gizlenmiş 2 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeğe ait bir miktar kartuş, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
4 KİŞİ TUTUKLANDI
Yapılan operasyon neticesinde K.K. (36), B.K. (57), E.U. (27), P.K. (17), Ö.K. (25) ve M.K. (20) isimli şahıslar uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak veya sağlamak suçundan gözaltına alınırken, çıkarılmış oldukları adli mercilerce K.K. (36), B.K. (57), E.U. (27), P.K. (17) tutuklanarak cezaevine teslim edildi, Ö.K. ve M.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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