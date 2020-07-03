Son dakika: İstanbul'da ceza yiyen minibüsçü yolculara kızdı
İstanbul’da korona virüste yeni normalleşme önlemleri kapsamında toplu taşıma araçlarına yapılan denetimde ayakta yolcu taşıyan minibüsçü ceza yiyince yolculara kızdı. Yolcuların oturmadığını iddia eden minibüsçü, minibüste yapılan sayımın ardından cezadan kaçamadı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, İstanbul'un işlek noktalarında toplu taşıma araçlarına yönelik uygulama noktaları oluşturdu. Yapılan denetimlerde korona virüste yeni normalleşme önlemleri denetlendi. Toplu taşıma araçlarında maske kullanımı, araçlarda dezenfektan bulundurulması, sosyal mesafe ve yolcu taşıma sınırına yönelik kontroller gerçekleştirildi.
CEZA YİYECEĞİNİ ANLAYAN MİNİBÜSÇÜ YOLCULARA KIZDI
Fatih Edirnekapı Kavşağı'nda kurulan uygulama noktasında ayakta yolcu taşıyan minibüs sürücüsü Bilgehan G., cezayı yiyeceğini anlayınca yolculara kızdı. Yolcuların oturmadığını iddia eden minibüsçü ve yolcular arasında tartışma yaşandı. Minibüsteki yolcuları sayan polis ekipleri, 4 yolcunun fazla olduğunu belirledi. Ceza yiyen minibüs sürücüsü olayı görüntüleyen basın mensuplarına da tepki gösterdi.
Fazla yolcu aldığı için cezai işlem uygulanan bir diğer minibüs sürücüsü Mücahit H., "Ayakta yolcu almaktan ceza yedik. Sabahtan beri doğru düzgün kimseyi taşımıyoruz. Edirnekapı'dan bir iki kişi aldık. Onda da ceza yedik" diye konuştu.
Polis ekipleri yolculara ve sürücülere korona virüs önlemleri kapsamında bilgilendirmede bulunarak kurallara uyanlara teşekkür etti.
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