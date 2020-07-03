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Sinop'ta acı olay! 8 yaşındaki çocuk oynadığı silahla kendini vurdu

’un Türkeli ilçesinde 8 yaşındaki çocuk, oynadığı tabancanın ateş alması sonucu yaralandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.07.2020 Güncelleme Tarihi: 03.07.2020
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Sinop'ta acı olay! 8 yaşındaki çocuk oynadığı silahla kendini vurdu

Alınan bilgiye göre, Sarmaşık köyünde yaşayan A.U.K. (8) evde silahla oynadığı sırada tabancanın ateş alması sonucu karnından yaralandı.

Ailesi tarafından çağrılan ambulansla Türkeli Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk, yapılan müdahalenin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesine sevk edilerek burada tedavi altına alındı.

A.U.K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

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