Eylül Yağlıkara’yı katleden cani Uğur Koçyiğit için ağırlaştırılmış müebbet istendi
Ankara'da 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara’ya cinsel istismarda buluna ve katleden Uğur Koçyiğit isimli şahsın tutuklu yargılanmasına devam edildi. Mütalaasını açıklayan savcı, sanık Uğur Koçyiğit'in ağırlaştırılmış müebbet ve 48 yıl hapis, annesinin de 28 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi.
Ankara'nın Polatlı ilçesinde Eylül Yağlıkara'yı (8) cinsel istismarda bulunup, öldürerek cesedini toprağa gömdüğü suçlamasıyla komşusu Uğur Koçyiğit'in (42) tutuklu, annesi Huriye Koçyiğit'in tutuksuz yargılanmasına devam edildi. Mütalaasını açıklayan savcı, sanık Uğur Koçyiğit'in ağırlaştırılmış müebbet ve 48 yıl hapis, annesinin de 28 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi.
Uzunbeyli mahallesinde 22 Haziran 2018 tarihinde kaybolan ve 1 hafta sonra cesedi toprağa gömülü bulunan Eylül Yağlıkara'nın öldürülmesine ilişkin davada, sanıklar Uğur Koçyiğit ile annesi Huriye Koçyiğit'in Ankara 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi.
Ağırlaştırılmış müebbet hapis talep edilen tutuklu sanık Uğur Koçyiğit, duruşmaya cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemiyle (SEGBİS) katıldı. Oğluna yardım ettiği suçlamasıyla 20 yıl hapis istemiyle tutuksuz yargılanan Huriye Koçyiğit ile Eylül'ün ailesi ve taraf avukatları da duruşmada yer aldı.
SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI
Sanığın arkasında görünen Türk bayrağı, Eylül'ün ailesinin avukatının talebiyle kaldırıldı. Duruşmada savcı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.
Savcı, sanık Uğur Koçyiğit'in 'çocuğu kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'çocuğu hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 21 yıl, 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 27 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.
Sanık Huriye Koçyiğit'e ise 'çocuğu hürriyetinden yoksun kılma' suçuna yardımdan 8 yıl, 'kasten adam öldürme' suçuna yardım ettiği gerekçesiyle de 20 yıla kadar hapis cezası verilmesini istedi. Sanık avukatları, mütalaaya karşı savunma yapmak için ek süre talep etti. Mahkeme heyeti, talebi kabul ederek duruşmayı 4 Eylül'e erteledi.
"4 EYLÜL'DE GÜZEL BİR HABERLE KARŞILAŞACAĞIZ"
Eylül'ün annesi Şerfie Yağlıkara, duruşmanın ardından adliye önünde açıklama yaptı. Anne Yağlıkara, "Cinsel istismar, çocuğumu hürriyetinden kısıtlama ve cinayetten sanık hakkında, müebbet istendi.
Annesinin de suça yardım ve yataklık etmesinden dolayı onun da tutuklanmasını istedik. İnşallah 4 Eylül'de güzel bir haberle karşılaşacağız. Çocuğumun kanı yerde kalmayacak" ifadelerini kullandı.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- ŞOK'ta hafta sonu indirimleri neler?
- Çoban köpekleri yılana karşı
- Bakan Koca uyarmıştı! Yine uymadılar
- Büyük patlamadan yeni görüntüler!
- "Ateşbank"a şok operasyon! Gözaltılar var
- Eski eşini silahla yaralayan saldırgandan akılalmaz savunma!
- Arşiv görüntüleri çıktı! Yıllar önce ATV görüntülemiş
- İstanbul'da korkutan yangın!
- Taşçılar 'esneklik' istedi!
- Havai fişek fabrikasında patlama anı!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- ŞOK'tan Çek-As Kurutmalık sürprizi! 4 Temmuz 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?
- vatandas.jandarma.gov.tr: Jandarma subay astsubay başvuru nasıl yapılır? 2020 Jandarma başvuru şartları neler?
- Emekli zammı ne kadar oldu? Maaş farkları ne zaman yatacak? 2020 emekli maaşları bayramdan önce ödenecek mi?
- Uzman doktor yeni maaşı ne kadar oldu? 2020 Temmuz zammı ile uzman doktor maaşı kaç para?
- Araştırma görevlisi yeni maaşı ne kadar oldu? 2020 Temmuz zammı ile Araştırma görevlisi maaşı kaç para?
- Avukat yeni maaşı ne kadar oldu? 2020 Temmuz zammı ile Avukat maaşı kaç para?
- Hemşire maaşı ne kadar oldu? 2020 Temmuz zammı sonrası hemşire maaşları kaç para?
- Kaymakam yeni maaşı ne kadar? 2020 Temmuz zammı ile derecesine göre kaymakam maaşları kaç para?
- Öğretmen yeni maaşı ne kadar? 2020 Temmuz zammı ile derecesine göre öğretmen maaşları kaç para?
- Polis yeni maaşı ne kadar? 2020 Temmuz zammı ile derecesine göre polis maaşları kaç para?
- Asgari ücret zammı son dakika! Temmuz ayında asgari ücrete zam gelecek mi? 2020 asgari ücret ne kadar?
- Son dakika: Evde bakım maaşı Temmuz zammı ne kadar? 2020 evde bakım parası ne kadar zamlandı?