Minik Ayaz'a dehşeti yaşattı! Zalim bakıcı kameranın fişini çekip...
Balıkesir'de iş kadını Yeliz Kılıç'ın 3 yaşındaki oğlu Ayaz'a kötü davrandığı ve evdeki ziynet eşyaları ile kıyafetleri çaldığı iddiası ile yargılanan Özbek Gulnoza Rabieva, 7 buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Olay geçtiğimiz yıl Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde yaşanmıştı. Her şey, iş adamı Uğur Kılıç ve Yeliz Kılıç'ın çocukları Ayaz Kılıç'a bakması için işe aldıkları Gulnoza Rabieva'yı telefonuyla fazla vakit geçirmemesi yönünde uyarmasıyla başladı.
Yeni Asır'ın haberine göre; Sürekli olarak günün belli saatlerinde evini uzaktan kontrol eden anne Yeliz Kılıç, hep elektriklerinin kesildiğini ve bu yüzden de kamera kaydı olmadığını sandı. Ancak yaptığı bir araştırma sonrası bakıcı Rabieva'nın kameranın fişini çektiğini öğrendi.
Daha sonra Kılıç ailesi, Küçük Ayaz'ı ilaçla uyutup vücuduna zarar verdiği ve yaralanmasına sebep olduğu, evdeki eşyaları da çaldığı gerekçesiyle dava açtı. Bakıcı ise evdeki takıları ve eşyaları da çalarak kaçtı. Olayın peşini bırakmayan Yeliz Kılıç, bir süre sonra Gulnoza Rabieva'nın izini bularak kendi çalınan eşyalarla ve takılarının bulunduğu resimleri de savcılığa sundu. Yakalandıktan sonra tutuksuz yargılanan Rabieva'nın davası sonuçlandı ve cani bakıcıya 7.5 yıl hapis cezası verildi.
'O CEZA AZ BİLE'
Davanın sonuçlanmasının ardından Kılıç ailesi, zalim bakıcı Gulnoza Rabieva'ya verilen cezanın az olduğunu söyledi. "Bu kadın bizim kabusumuz oldu" diyen Yeliz Kılıç, "Çocuğumun vücudu yara içinde. Uyutmak için verdiği ilaç ve yasak olmasına rağmen yedirdiği süt tozu onu mahvetti. Çocuğa bile acımamış vicdansız. Bu kadına verilen 7 buçuk yıl ceza az bile. Kimseye güvenemez hale geldik" diye konuştu.
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