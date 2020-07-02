Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan'dan koronavirüs uyarısı
Yıllar önce vefat eden annesi için kuran okutmak isteyen bir kadın, Kocaeli'den memleketi Tunceli'ye gitti. Rahatsızlanan kadının koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine vaka sayısında artış yaşandı. Tunceli'de vaka sayısı artması üzerine Vali Mehmet Ali Özkan uyarıda bulundu.
Kocaeli'den memleketi Tunceli merkeze bağlı Burmageçit köyüne gelen bir kadın, yıllar önce ölen annesi için dua okutturup, komşularına yemek ikram etti.
Ardından rahatsızlanan kadının yapılan koronavirüs testi pozitif çıkınca duaya katılanlar arasında yapılan filyasyon çalışmasında 3 kişide daha virüs tespit edildi. Ayrıca Hozat ilçesine bağlı Altınçevre köyüne yurt dışından ve testi pozitif çıkan 2 kişinin 14 günlük karantina sürecini evde geçirmeyip birçok kişi ile temas etmesi sonucu Valilik, 2 köyde karantina uygulaması kararı aldı. Valilikten yapılan açıklamada, vatandaşların özellikle toplu yemek verilmemesi gibi kurallara uyulmaması nedeniyle vaka sayılarında artış gözlendiğini uyarısında bulundu.
Şehirlerarası seyahat yasaklarının kalkması ile birlikte Avrupa ve Türkiye'nin diğer illerinde yaşayan Tuncelililerin memleketlerine gelmesiyle birlikte Koronavürüs vakalarında son günlerde artış yaşanmaya başlandı. Türkiye'nin en az koronavirüs vakasının olduğu 5 il arasında yer alan Tunceli'de bir günde 6 vaka çıkınca iki köy karantina altına alındı. Tunceli merkeze bağlı Burmageçit köyüne Kocaeli'nden gelen bir kadının hafta sonu geçmiş yıllarda hayatını kaybeden annesi için verdiği hayır yemeğine katılan 3 kişiye koronavürüs bulaştırması sonrası Valilik tarafından köy karantinaya alındı.
Yine Hozat ilçesinde Avrupa'dan gelen bir kişide koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı araştırmada virüs taşıyan kişinin köyde 14 gün karantinada kalamayarak birçok kişi ile temas ettiği tespit edilince Altınçevre köyü ilçe Kaymakamlığı tarafından karantina altına alındı.
VALİLİKTEN KARANTİNA AÇIKLAMASI
Bugün Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23 ve 26'ıncı maddeleri gereğince merkezi bağlı Burmageçit ile Hozat ilçesine bağlı Altınçevre köylerinde karantina uygulanması kararını aldı. 14 gün boyunca karantina uygulanacak her iki köyde ihtiyaçlar, Vefa Sosyal Destek Birimleri tarafından karşılanacağı ifade edildi.
VALİDEN ÖNEMLİ UYARI
Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan ilde son iki günde koronavirüs vakalarında artış yaşanması üzerine yazılı bir açıklama yaparak vatandaşların bütün uyarılara rağmen Valilik ve kaymakamlıkların bilgisi dışında toplu yemek verdiği belirtilerek, kurallara uyulması uyarısında bulundu.
Valilkten yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Covid-19 salgınının önlenmesine yönelik almış olduğumuz tedbirlere ve yapılan uyarılara rağmen bazı vatandaşlarımızın, Valiliğimizin ve Kaymakamlıklarımızın bilgisi dışında toplu yemek ve merasim organizasyonları düzenlediği görülmüştür. Maalesef bugün düzenlenen bu toplu organizyonlar sebebiyle karantina altına almak zorunda kaldığımız köylerimiz oldu. Lütfen sağlığınız için almış olduğumuz kararlara ve belirlenen kurallara uyalım. Kontrollü sosyal hayatın temel şartları olan maske, mesafe ve temizliğe dikkat edelim."
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