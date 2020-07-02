02 Temmuz 2020, Perşembe
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Son dakika: Başakşehir'de fabrika yangını

Son dakika haberine göre; 'deki bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor. Fabrikadaki plastik hammaddenin tutuşmasıyla kısa sürede büyüyen , fabrikanın büyük kısmına yayıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.07.2020
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BAŞAKŞEHİR'DE FABRİKA YANGINI

Şamlar Mahallesi 'nde, yürüyüş bandı imal edilen 2 bin 500 metrekarelik 2 katlı fabrikanın depolama kısmında henüz belirlenemeyen nedenle çıktı.

Fabrikadaki plastik hammaddenin tutuşmasıyla kısa sürede büyüyen yangın, fabrikanın büyük kısmına yayıldı.

Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi, iş makinelerinin yardımıyla yangına müdahale ediyor.

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