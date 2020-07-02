Son dakika: Başakşehir'de fabrika yangını

Şamlar Mahallesi İstiklal Caddesi'nde, yürüyüş bandı imal edilen 2 bin 500 metrekarelik 2 katlı fabrikanın depolama kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Fabrikadaki plastik hammaddenin tutuşmasıyla kısa sürede büyüyen yangın, fabrikanın büyük kısmına yayıldı.

Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi, iş makinelerinin yardımıyla yangına müdahale ediyor.