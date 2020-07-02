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İstanbul’un göbeğinde mide bulandıran istismar! 7 yaşındaki çocuğu...

Beyoğlu’nda parkta oynayan 7 yaşındaki küçük kıza yönelik mide bulandıran bir olayı meydana geldi. Kağıt toplayıcısı 48 yaşındaki sapık, küçük kızı el arabasının arkasına bindirerek sokak arası kuytu bir noktaya gitti. Burada küçük kızı darp edip istismar eden adam, 3 kişi tarafından görülünce kaçmaya başladı. Olay sonrası tutuklanan şüpheli hakkında ’nde dava açıldı. Sabah Gazetesi'nden Sema Alim Dalgıç'ın haberi...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.07.2020
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İSTANBUL’UN GÖBEĞİNDE MİDE BULANDIRAN İSTİSMAR!

Beyoğlu'nda parkta oynayan 7 yaşındaki küçük kıza yönelik mide bulandıran bir olayı meydana geldi. Kağıt toplayıcısı 48 yaşındaki sapık, küçük kızı el arabasının arkasına bindirerek sokak arası kuytu bir noktaya gitti. Burada küçük kızı istismar eden adam 3 kişi tarafından görülünce kaçmaya başladı. Olay sonrası şüpheli hakkında iddianame düzenlendi.

ÖNCE DARP SONRA İSTİSMAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 29 Nisan günü 48 yaşındaki şüpheli Adnan Y.'nin parkta oynayan 7 yaşındaki mağdur D.A.'yı kağıt topladığı el arabasının arkasına koyarak sokak arası kuytu bir yere götürdüğü kaydedildi. Mağdurun kaçmaya çalışması üzerine mağduru darp ettiği ve burada küçük kızı istismar ettiği belirtildi.

AĞLAMA VE BAĞIRMA SESİ DUYULDU

İddianamede, olay sırasında aynı bölgede çekim yapacak yer arayan tanıklar K.Y., R.Z.H. ve Y.K.'nin mağdur kızın ağlama ve bağırma sesini duyması üzerine sesin geldiği yöne doğru gittikleri ve kağıt toplama arabasının arkasından seslerin geldiğini anladıkları kaydedildi.

KAÇMAYA BAŞLADI

Tanıkların bağırmaları üzerine mağdurun ağlayarak kağıt toplama arabasının arkasından çıktığı, şüphelinin ise kaçmaya başladığı belirtildi. Tanıkların bu sırada olayı cep telefonuna kaydettikleri ifade edildi.

Olay sonrası mağdurun annesinin şüpheliden şikayetçi olduğu, şüpheli Adnan Y.'nin alınan savunmasında suçlamaları kabul etmediği belirtildi.

SEMA ALİM DALGIÇ - SABAH

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